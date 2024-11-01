Не чистий аркуш: що думає принц Гаррі про Меган Маркл

Принц Гаррі, якого, як кажуть, збирається кинути дружина, розповів про велику різницю між Меган Маркл та іншими жінками королівської родини в інтерв’ю, яке стало вірусним у соціальних мережах. У січні 2023 року в інтерв’ю журналісту ABC Майклу Страхану, яке знову з’явилося в TikTok, герцог Сассекський сказав, що герцогиня увійшла в королівську сім’ю в іншому становищі, ніж багато її попередниць, які були «чистим аркушем», пише Sky News.

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«Вони приходять майже з чистого аркуша, і це дає британській пресі можливість вибрати для них певну роль, — сказав він. - Коли Меган з'явилася в сім'ї, вони також намагалися зробити це з нею. Але вона вступила в стосунки зі мною, коли їй було близько тридцяти. У неї була дуже публічна кар'єра, про яку знали мільйони людей, тому що вони стежили за нею».

До слова, наразі відео привернуло увагу близько 77 400 людей і отримало майже 6 000 лайків. У підписі йдеться: «Принц Гаррі завжди нагадує людям, що на відміну від інших жінок, які вийшли заміж у королівську родину з „чистого аркуша“, у Меган було своє успішне життя, кар’єра, власні гроші, вона створила себе».

Шанувальники у коментарях похвалили Гаррі, який завжди підтримував свою дружину протягом всього бурхливого часу в центрі уваги та сприяв її успіху.

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«Вони абсолютно ідеальні один для одного», — написав один коментатор.

«Факти на фактах! Вона така „жінка тисячоліття“, тому вона подобається нам, молоді», — додала інша шанувальниця.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що у ЗМІ обговорюють ймовірне розлучення Гаррі та Меган, які живуть абсолютно окремим життям.

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