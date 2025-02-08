Ворог вночі атакував Україну: де лунали вибухи

В ніч на суботу, 8 лютого російські окупанти вкотре атакували мирні українські міста і села. ППО працювала в різних населених пунктах, зокрема, в Києві.

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Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

«У Києві працює ППО. Залишайтеся в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги», — йшлося у повідомленні.

За декілька хвилин до цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що в напрямку Києва з півдня летять ворожі БпЛА.

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Також після опівночі у Києві пролунали звуки вибухів.

«На Оболоні працює ППО. Ворожий БпЛА рухається на центр міста. Перебувайте в укриттях», — поінформував мер Києва Віталій Кличко.

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Своєю чергою, у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що ППО працює в області.

Крім того, моніторінгові сайти повідомили, що вибухи пролунали у Хмельницькій області. За їх інформацією, було гучно у Старокостянтинові.

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Зокрема, близько 2:55 у Старокостянтинові пролунали вибухи. Повітряна тривога у Хмельницькому регіоні тоді тривала від 0:51 до 3:25. Згодом о 5:40 вдруге від початку доби у Хмельницькій області пролунали нові вибухи. Повітряна тривога тривала 44 хвилини.

Крім того, в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що в Сумах ворожий безпілотник влучив у приватний будинок. На місці «прильоту» виникла пожежа. Наразі інформації про потерпілих немає.



За словами чиновника, зараз на місці працюють рятувальники, поліцейські та медики. Фахівці розбирають завали та проводять рятувальні роботи.

«Інформація щодо кількості постраждалих та рівня руйнувань наразі уточнюється», — додав виконуючий обов'язки мера.

Про обстріли повідомили і в інших областях України. Так, по Запорізькій області протягом доби окупанти завдали 342 удари по 12 населених пунктах, з них 4 авіаційні удари прийшлися по Гуляйполю, а 180 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, П'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, та ще 8 населених пунктів.

«Надійшло 16 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали», — додав голова ОВА Іван Федоров.

Також вкотре було гучно у Дніпропетровській області. Там увечері та вночі оборонці неба збили 7 безпілотників-камікадзе. А близько опівночі російська армія вдарила по Нікопольщині — обстрялявши з важкої артилерії. Дані про руйнування та постраждалих наразі не надходили, йдеться у повідомленні ОВА.

В той же час в Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог продовжує стабільно нести значні втрати на полі бою. Лише минулої доби захисники вбили або серйозно поранили 1210 путінських військових, а також ліквідували 102 БПЛА різної модифікації, 95 засобів автототехніки та автоцистерн, 35 артсистем та інші види смертоносної зброї.

Пізніше Повітряні Сили повідомили, що загалом, починаючи з 19.30 7 лютого ворог задіяв для атак по Україні 139 ударних БпЛА типу «Shahed» і безпілотників-імітаторів різних типів, а станом на 09.00 8 лютого було підтверджено збиття 67 з них, тоді як 71 ворожий безпілотник-імітатор було локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Також варто відзначити, що колишній міф про «безмежні» запаси техніки в арсеналі загабників виявилися міфом, адже військові рф дедалі частіше атакують українські позиції на …"Ладах".

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