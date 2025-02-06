Бронетехніка закінчується: військові рф дедалі частіше атакують українські позиції на «Ладах»

Коли міжнародні автовиробники, такі як Mercedes, Nissan і Volkswagen, пішли з росії, президент путін наказав провідним бізнесменам і чиновникам їздити на «Ладах». Схоже, що тепер він віддав такий самий наказ своїм збройним силам, які воюють в Україні. За словами американського журналіста Девіда Екса, «російські військові нормалізують напади на цивільних автомобілях». В інтернеті є багато відео, на яких видно, як «Лади» атакують українські позиції, деякі з них мають військове маркування і встановлені решітки проти безпілотників, повідомляє Telegraph.

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За оцінками голландського аналітичного сайту Oryx, від початку вторгнення путінські війська втратили вже понад 15 000 одиниць бронетехніки і важкого бойового спорядження.

«Хоча російська промисловість не змогла навіть наблизитися до того, щоб замінити щорічні втрати в 6000 бойових машин, в останні місяці вона намагається компенсувати дефіцит, використовуючи застарілу техніку з парків довготривалого зберігання часів холодної війни. Стан цих машин можна лише уявити, — зазначає автор публікації. — Я пам'ятаю, як бачив іржаві танки і бойові машини піхоти на російських базах у Східній Німеччині в розпал холодної війни — і вони повинні були бути готові перетнути внутрішній німецький кордон за кілька годин. У будь-якому випадку, запаси того, що від них залишилося, зараз, схоже, підходять до кінця, звідси, очевидно, й широке використання штурмових «Лад». Уявіть, що відчуває молодий російський солдат, який їде під прицілом української артилерії, протитанкових ракет, роїв безпілотників на сімейному автомобілі. Не кажучи вже про гвинтівки й кулемети, які без проблем, як папір, пробивають сталеву оболонку «Лади».

Навіть росія з її величезним населенням не може дозволити собі продовжувати марнувати життя своїх солдатів, тому використання «Лад» має бути крайнім заходом, йдеться у статті. Попри постійне просування росіян вглиб української території, нестача бойових ресурсів, про яку це свідчить, має впливати на очевидне бажання путіна припинити вогонь, хоча б для того, щоб перевести подих, поки його війська переозброюються.

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«Ми можемо насміхатися над зростаючою залежністю росіян від „Лад“, — зазначає експерт, — але згадайте, як у розпал глобальної війни з тероризмом ми відправляли наших солдатів у бій на неброньованих „Лендроверах Снетч“, вразливих до наземних мін, саморобних вибухових пристроїв і будь-якої іншої зброї, якою джихадисти вирішували їх обстріляти. Вони були корисними для патрулювання та боротьби з заворушеннями в найбезпечніших районах Північної Ірландії, але в Іраку і Афганістані забезпечували не більше захисту, ніж „Лада“. Візантійській системі закупівель Міністерства оборони знадобилося дев'ять років і десятки загиблих і поранених солдатів, щоб отримати хоча б напівпристойну заміну».

Сьогодні ситуація ще гірша, констатує автор публікації. Атаки «Лад» путіна можуть показати, що його сили до певної міри ослаблені, але вони не залишаться ослабленими.

«Ба більше, якщо в нашу оборону не буде швидко вкладено значних зусиль і фінансових ресурсів, ми не зможемо перемогти путіна», — зазначає експерт.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що бронетанкова війна росії заходить у глухий кут.

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Фото: скрин відео

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