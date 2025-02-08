Зупинили «елітні» частини ворога: Третя штурмова разгромила колону військ рф на танках та багі

Бійці Третьої штурмової, які воюють у Харківській області, розгромили колону «елітних» військ рф. Окупанти намагались проорватися на танках і багі.

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Про це повідомили у Третій штурмовій бригаді.

«В районі н.п. Першотравневе 4 танкова дивізія, так звана „елітна“ Кантемирівська, 1 танкової армії рф спробувала здійснити прорив колоною танків та БМП за участю багі», — йдеться у повідомленні.

Потрапивши під удари артилерії, окупанти втратили перші 2 БМП ще на переправі — техніка просто потонула.

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«В роботу вступили сили FPV бригади, які завдали ударів під час руху ворожої колони. Піхота позапланово десантувалася з машин і її добили скидами та артою», — зазначили в бригаді.

Військові констатують, що штурм росіян закінчився знищенням БРЕМ, яку пригнали евакуювати потонулу техніку.

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«Підсумок — мінус 10 одиниць ворожої бронетехніки, 10 „двохсотих“ і 30 „трьохсотих“ рф», — додали у Третій штурмовій.

Своєю чергою, військові Повітряних сил ЗСУ показали, як вночі збивали ворожі дрони.

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Нагадаємо, що за останню добу на фронті зафіксували 123 бойових зіткнення. Найактивнішими напрямками залишаються Покровський та Курський. Зокрема, на Харківському напрямку ЗСУ відбили атаку рф в районі Вовчанська.

До того ж, як раніше розповідав президент Володимир Зеленський, російська армія знову підтягнула північнокорейських солдатів у Курську область. Вже відбулися нові штурми на цьому напрямку, сотні військових рф та північної кореї були знищені. Також він підтвердив наступ ЗСУ в Курській області та розкрив перші результати.

Загалом за вказаний час росія, за даними Генштабу ЗСУ, втратила більше ніж 847 військових (вбитими і критично пораненими).

https://fakty.ua/450 017-vrag-nochyu-atakoval-ukrainu-gde-razdavalis-vzryvy

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