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Атака дронів на ростов-на-дону: а ЦПД пояснили важливість нальоту на місто

13:23 8 лютого 2025
Пожежа на російському промисловому об'єкті

В ніч на суботу, 8 лютого, українські дрони атакували місто ростов-н-дону, адже воно є досить «жирним» місцем, де зосереджені декілька важливих військових об'єктів армії росії.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

«Вночі був атакований Ростов. У районі „Сельмаш“ були вибухи, там розташовані важливі військові об’єкти», — розповів він.

Зокрема, за словами Коваленка, відомо про наявність двох військових аеродромів, один із яких використовує цивільну інфраструктуру, переобладнану для військових потреб.

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«У цьому районі також помічали розміщення зенітно-ракетних комплексів С-400», — зазначив військовий.

Окрім цього, в межах міста знаходиться штаб Південного військового округу рф, який координує бойові дії на півдні України.

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Також, за даними Коваленка, раніше на території заводу «Сельмаш» фіксували склади боєприпасів та технічні об'єкти, пов'язані з логістикою російської армії.

Нагадаємо, що у ніч на 8 лютого дрони атакували чотири регіони рф. У двох із них метою стали нафтопереробні станції. Зокрема, дрони атакували нафтоперекачувальну станцію в передмісті чортково ростовської області та нафтоперегінну станцію в кумилженському районі волгоградської області. Також вибухи прогриміли вночі в слов'янську-на-кубані краснодарського краю і в ростові-на-дону.

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