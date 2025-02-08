Курила як паровоз: Анджеліна Джолі розкрила, які мала шкідливі звички, і як змогла позбутися їх

Під час відвідування церемонії нагородження премією Maltin Modern Master Award у рамках 40-го Міжнародного кінофестивалю у Санта-Барбарі голівудська знаменитість Анджеліна Джолі здивувала присутніх не тільки тим, що розплакалась під час виступу, але була досить відвертою з журналістами.

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Зокрема, Еджі зізналася, що у молодості у неї був період, коли вона вживала заборонені речовини, а також «курила як паровоз». І врятувала її тоді від «повного падіння» робота. А точніше — зйомки у пригодницькому бойовику «Лара Крофт: Розкрадача гробниць», у якому 25-річна на той момент Джолі відіграла головну роль.

Кадр з фільму про Лару Крофт

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Джолі зізналася, що на момент початку роботи над проектом викурювала по дві пачки цигарок на день.

«Мені довелося повністю змінити своє життя, а також виявити, що я можу робити те, про що не підозрювала», — цитує зірку видання.

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І не дивно: за сюжетом героїня Анджеліни володіє всіма видами рукопашного бою, стріляє з будь-яких видів зброї та здатна вижити у найекстремальніших умовах. Щоб переконливо виконати цю роль, актрисі потрібно було добре попрацювати над собою у спортзалі.

«Протягом кількох місяців не було нічого, окрім нескінченних тренувань: вранці, вдень та ввечері», — поділилася оскароносна зірка. За словами Джолі, у той період їй хотілося лише якісної їжі, води та сну. А ось сигарети у програму-мінімум не входили.

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Після закінчення зйомок, запевняє актриса, вона вже не поверталася до шкідливої звички. «Я більше ніколи цього не робила. Ну, думаю, раз чи два», — зізналася Джолі.

Акторка в образі Марії Калас

Раніше «ФАКТИ» писали, що крім тяги до цигарок та наркотиків Джолі подолала багато чого, щоб зробити ім'я в Голлівуді. Виявляється, оскароносна актриса отримала аж 100 відмов на зорі своєї кар'єри. Але не дозволила відмовам вбити свою мрію.

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