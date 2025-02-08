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Погода

Рідкісне явище в Україні: синоптики розповіли, якою буде погода у неділю

13:58 8 лютого 2025
Область високого тиску

У неділю, 9 лютого, в Україні, яку вже «ощасливив» антициклон «Ельвіра», пануватиме поле дуже високого атмосферного тиску, що буває досить рідко. Це поєднуватиметься з низькими температурами через надходження холодного арктичного повітря.

Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».

«9 лютого погоду в Україні продовжуватиме визначати поле дуже високого атмосферного тиску (що у нас трапляється не так часто!), та холодне повітря арктичного походження», — заявили синоптики.

Опадів чекати не варто, проте треба бути готовими до пронизливого північно-східного вітру (його пориви в Криму та Приазов'ї місцями досягатимуть 15−20 м/с), який ще підсилить відчуття холоду.

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Денна температура прогнозується від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті — 2−8° тепла. Температура вночі коливатиметься між позначками 4−10° морозу, в Карпатах вночі очікується 7−14° морозу, вдень 0−6° морозу.

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«На наступному тижні погода істотно не зміниться — антициклон, без опадів, морозні ночі, прохолодний день. Але часто — із сонцем», — додала синоптикиня Наталка Діденко.

Відзначимо, що цьогорічна тепла зима дуже позначилася на бабаках — тварини прокинулись ще в перших числах лютого.

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