Український футболіст, який пережив клінічну смерть та загибель дружини у ДТП, відновив кар'єру

Відомий український футболіст, 30-річний півзахисник Олег Данченко, який втратив 2022-го дружину в страшній ДТП і переніс у 2023-му інфаркт, вирішив відновити кар'єру.

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Колишній футболіст «Шахтаря» та молодіжної збірної України готується до відновлення сезону з командою першої ліги «Нива» (Тернопіль), яку тренує відомий фахівець Юрій Вірт, повідомляє sport.ua.

Нагадаємо, що свій останній матч Данченко провів у футболці «Зорі» 9 грудня 2023 року проти «Кривбаса» (2:2), а влітку 2024-го оголосив про завершення кар'єри.

Як відомо, Олег Данченко — вихованець запорізького «Металурга». Футболіст виступав за хмельницьке «Динамо», «Чорноморець», донецький «Шахтар», у 2014−2016 роках захищав кольори молодіжної збірної України (провів 29 матчів, забив 4 м'ячі), а в період з 2017-го по 2021-й грав у росії («Анжи», «Єнісей», «Рубін», «Уфа»). 2021-го півзахисник перейшов у грецький АЕК, за який провів лише 7 матчів, а потім одягнув футболку «Зорі».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що європейський клуб взяв на себе лікування Олега Данченка, у якого тричі зупинялося серце.

Фото ФК «Зоря»

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