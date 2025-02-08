Як дрібно порізати цибулю і не заплакати: блогерки «Мама шістьох» і Діана поділились своїми лайфхаками

Цибуля дуже популярна у багатьох кухнях світу. В українській кухні її додають майже до кожної страви, адже вона має специфічний смак, додає пікантності й гостроти.

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Але процес приготування буває не зовсім приємним, адже під час чищення й нарізання цибулі очі починають сильно сльозитися. Відбувається це тому, що в цибулі містяться молекули сульфонової кислоти і білок. Ці хімічні речовини викликають роздратування слизових оболонок очей. Але загалом, це не приносить шкоди, окрім, звісно, дискомфорту.

Українські TikTokерки «Мама шістьох» та Діана поділилися лайфхаками, які допоможуть не плакати при нарізанні цибулі.

Щоб менше плакати, потрібно охолодити цибулю перед нарізанням. Тоді виділення сполук зменшиться, і їхній вплив на очі буде меншим. Для цього слід помістити цибулю у морозилку на 10−15 хвилин перед тим, як почати нарізати.

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Також допоможе гострий ніж, який робить нарізання швидшим і точнішим.

Якщо паралельно з цибулею різати лимон чи періодично проводити лезом ножа по лимонній м'якоті, можна нейтралізувати дію газу.

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Створення потоку повітря за допомогою вентилятора або витяжки також допоможе знизити концентрацію їдких речовин в повітрі.

Під час нарізки цибулі під водою вода допомагає нейтралізувати сполуки, і запобігає їхньому потраплянню у повітря.

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Тим, хто дуже боїться цибулі, допоможуть окуляри для плавання. Вони захистять очі від подразнення.

Експерти радять при нарізанні цибулі дихати ротом, а не носом. Це може зменшити контакт летких речовин зі слизовою оболонкою носа. Тому подразнення буде значно меншим і цибуля не викличе сльози.

Декому допомагає жуйка при нарізанні цибулі — жування жуйки нейтралізує дію сльозогінного газу.

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