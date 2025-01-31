Яскравий салат, який створить особливий настрій: смачна та швидка у приготуванні страва

Салати зі свіжими помідорами та зеленню взимку свідчить про нашу жагу весни. Несезонні томати італійські кухарі іноді доповнюють у стравах цукром, щоб вони були трохи солодшими. Звісно, такі овочі стоять зараз не дешево, але для особливої вечері або обіду вони будуть дуже доречними.

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Всесвітньо відомі кухарі сьогодні не рекомендують перевантажувати салати безліччю інгредієнтів. Поєднання смаків — філігранна робота. Важливо не перестаратися!

Рецептом чудового салату з томатами, червоною цибулею та зеленню поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

Салат з помідорами та червоною цибулею 2−3 красиві помідори (вибирайте найбільші та соковиті)

1 червона цибулина

Будь-яка зелень Для заправки РЕКЛАМА 2 столові ложки рослинної олії

Сіль

Цукор

1 чайна ложка лимонного соку

Перець

Помідори порізати на шматочки, додати червону цибулю й улюблену свіжу зелень. Заправити все це сумішшю олії, лимонного соку, солі та цукру.

І смачного! Пригощайте своїх рідних і близьких.

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Раніше Елла Іванова поділилася рецептом незвичайної та дуже смачної закуски із зелені та сиру.

Фото з альбому Елли Іванової

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