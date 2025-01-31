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Книга рецептів

Яскравий салат, який створить особливий настрій: смачна та швидка у приготуванні страва

21:59 31 січня 2025
салат з томатів та червоної цибулі

Салати зі свіжими помідорами та зеленню взимку свідчить про нашу жагу весни. Несезонні томати італійські кухарі іноді доповнюють у стравах цукром, щоб вони були трохи солодшими. Звісно, такі овочі стоять зараз не дешево, але для особливої вечері або обіду вони будуть дуже доречними.

Всесвітньо відомі кухарі сьогодні не рекомендують перевантажувати салати безліччю інгредієнтів. Поєднання смаків — філігранна робота. Важливо не перестаратися!

Рецептом чудового салату з томатами, червоною цибулею та зеленню поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

Салат з помідорами та червоною цибулею

  • 2−3 красиві помідори (вибирайте найбільші та соковиті)
  • 1 червона цибулина
  • Будь-яка зелень

Для заправки

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  • 2 столові ложки рослинної олії
  • Сіль
  • Цукор
  • 1 чайна ложка лимонного соку
  • Перець

Помідори порізати на шматочки, додати червону цибулю й улюблену свіжу зелень. Заправити все це сумішшю олії, лимонного соку, солі та цукру.

І смачного! Пригощайте своїх рідних і близьких.

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Раніше Елла Іванова поділилася рецептом незвичайної та дуже смачної закуски із зелені та сиру.

Фото з альбому Елли Іванової

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