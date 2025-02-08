Небезпечна вдень і вночі: російські пропагандисти назвали наземну техніку ЗСУ, якої бояться найбільше

Російські окупанти залишилися фактично без легкої бронетехніки, тому змушені використовувати при штурмах звичайні цивільні «Жигулі». Водночас вони захоплюються і бояться американської БМП, яка є на озброєнні ЗСУ, однозначно вважаючи її найнебезпечнішим представником бронетехніки США.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пишуть російські пропагандисти у своїх Telegram-каналах, посилаючись на слова солдатів, які воюють проти України. Останні зазначають, що «Бредлі» створювалася спеціально проти БМП-1 та БМП-2 і беззаперечно їх перевершує.

Зокрема, вони відзначають три елементи машини, які особливо важливі та небезпечні:

«25-мм гармата — при уявному програші в калібрі проти 30-мм БМП-2 і 3, це ДУЖЕ точна зброя з широкою номенклатурою боєприпасів, яка спокійно бере в лоб всі наші БМП. Вона може завдати шкоди навіть танку — так, броню танка не пошкодить, але начисто зріже всі приціли і все навісне обладнання.

РЕКЛАМА

Броня — «Бредлі» надзвичайно складно вбити з 1−2 влучань FPV, і впевнене ураження забезпечується, напевно, тільки з ПТРК. Машина впевнено тримає вогонь 30-мм гармат БМП-2 і 3 на дальніх дистанціях, а на близьких на нашому ТВД бронетехніка не сходиться майже ніколи. Динамічний захист цієї БМП також заслуговує на увагу, оскільки він (увага!) є для неї штатним. З наших машин навісним динамічним захистом похизуватися може лише БМП-3, і то сучасних випусків, але знову ж таки далеко не всі «трійки» його мають, а ті, які отримали, не завжди можуть відновити КДЗ після поразки чи втрати.

Найнебезпечніше для нас як для піхоти — комплекс приладів прицілювання і спостереження, укупі з хорошою СУО".

РЕКЛАМА

Як зазначають пропагандисти, все це робить «Бредлі» найнебезпечнішим супротивником як вдень, так і вночі.

Нагадаємо, що ЗСУ у січні вже отримали новітню німецьку БМП, ставши одним з небагатьох її експлуатантів. Поки, щоправда, вона є в Україні в єдиному екземплярі.

РЕКЛАМА

Фото ілюстративне

302

Читайте нас у Facebook