Втративши 15 тисяч бронемашин, російські солдати переходять на «Жигулі»

Оскільки запаси бронетехніки у окупантів вичерпуються на тлі катастрофічних втрат в Україні та в Курській області росії, вони здійснюють штурмові дії на цивільних автомобілях. І вже навіть не на вантажівках, а на «Жигулях», котрі важать трохи більше однієї тонни.

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Коли восени минулого року перші російські штурмові групи сіли у «Жигулі» і вирушили в майже самогубні атаки через патрульовану безпілотниками зону на сході України, можна було вважати, що це поодинокі випадки, скоєні найвідчайдушнішими й найбіднішими російськими полками, пише видання Forbes.

Зараз вже не реалістично малювати таку райдужну картину щодо механізації російських збройних сил. Втрати бронетехніки та іншої важкої техніки перевищили 15 тисяч одиниць, тож атаки на легковиках стають дедалі частішими.

«Я так розумію, штурм на „Жигулях“ тепер норма?» — розмірковує аналітик Мокласен, переглядаючи чергове відео українського підрозділу безпілотників, який підриває росіян на легкових автомобілях, що атакують українські позиції.

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Аналітик Ендрю Перпетуа був так само спантеличений.

«Час штурму, — написав він. — Всі в „Ладу“».

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Не лише «Жигулі», але й дещо потужніші «Ниви» почали з'являтися у великій кількості серед російських штурмових підрозділів, оскільки запаси бронетехніки стали вичерпуватися ще кілька місяців тому.

росія виробляє близько 200 нових бойових машин БМП-3 і 90 нових танків Т-90М щороку, а також кілька сотень інших нових броньованих машин, включаючи колісні бойові машини БТР-82 і нову розробку — БТР-МДМ «Мушля», які небезпечні радше для власного десанту.

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Але рф втрачає бронетехніку зі швидкістю 6 000 одиниць на рік. Протягом двох років кремль комфортно компенсував чотиризначний розрив між втратами й виробництвом, витягуючи старі машини часів холодної війни з довготривалого зберігання. На складах колись зберігалися величезні запаси старих танків та іншої бронетехніки. Але зараз навіть ці запаси вичерпуються.

Аналітик з відкритих джерел Джомпі найкраще пояснив це на прикладі колісних бойових машин БТР.

«Схоже на те, що росія все ще зберігає 2 358 БТР-60/70/80 з 3 673, які вона мала на складах до війни, — писав Джомпі в грудні. — Насправді, більшість машин — це старі БТР-60 і БТР-70, і вони в поганому стані».

Протягом багатьох місяців спостерігачі обговорювали, чи досягнуть російські збройні сили критичної точки — вичерпання зусиль з виробництва транспортних засобів — і коли саме вони почнуть тривалий і болісний процес демеханізації.

Штурмові дії на «Жигулях» є чіткою ознакою того, що цей переломний момент пройдено. З кожним днем війни, яку росія веде проти України, у росіян буде все менше бронетехніки — і вони все більше покладатимуться на компактні автомобілі для перекидання військ у бій.

Раніше британські спецслужби підрахували колосальні втрати росіян у живій силі.

Стоп-кадр відео з українського дрона

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