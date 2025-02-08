41.27 / 41.79 42.87 / 43.54
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Одним ворожим штурмовиком стало менше: воїни ЗСУ знищили російський Су-25 на Торецькому напрямку

17:35 8 лютого 2025
Російський СУ-25 ЗСУ знищили на Донбасі

Напередодні стало відомо, що французькі «Міражі» 6 лютого разом з навченими українськими пілотами прибули до України. А сьогодні воїни 28-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) ім. Лицарів Зимового Походу знищили російський літак Су-25. Це сталося на Торецькому напрямку фронту.

Про це йдеться у повідомленні бригади у соціальній мережі.

«Воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25! Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО», — йдеться у повідомленні.

Згодом у бригаді повідомили, що було також пошкоджено ворожий гелікоптер, який прилетів на евакуацію пілота.

РЕКЛАМА

«Гелікоптер Мі-8 намагався евакуювати пілота, але й тут невдача — наші розрахунки FPV операторів R.V. та ББпС не дали йому це зробити. У результаті гелікоптер, кульгаючи, повернувся назад і потребує чималого ремонту. Пілот ворожого Су-25 лишився кинутий», — додали військові.

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські воїни від початку повномасштабної війни знищили вже 369 літаків армії рф. Також ЗСУ збили 331 ворожий гелікоптер.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що протягом останніх місяців у місті Торецьк Донецької області точаться важкі бої. Днями росіяни заявили про нібито захоплення міста, але у ЗСУ спростували цю інформацію.

Зокрема, речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин у коментарі ЗМІ повідомляв, що у Торецьку точаться бої у міській забудові. За його словами, окупанти переважають чисельно українські війська і продовжує так звані «м'ясні штурми».

РЕКЛАМА

Аналітичний проєкт DeepState також зазначав, що у Торецьку тривають бойові дії.

Нагадаємо, що вранці 8 лютого в Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог продовжує стабільно втрачати на полі бою військових та техніку. Лише минулої доби захисники вбили або серйозно поранили 1210 путінських військових, а також ліквідували 102 БПЛА різної модифікації, 95 засобів автототехніки та автоцистерн, 35 артсистем та інші види смертоносної зброї.

39

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Салат із пекінської капусти

Салат із пекінської капусти: ідеальна вечеря для тих, хто слідкує за талією

Максим Галкін на сцені

«Супер Роккі»: Галкін показав їх з Аллою Пугачовою симпатичного улюбленця

Таро-прогноз та поради карт на 8 лютого для всіх знаків Зодіаку

Овнам — «Туз Жезлів» та заряд енергії, Дівам — «Шістка Жезлів» та тріумф: Таро-прогноз на суботу, 8 лютого

Східний гороскоп

Коням — успіхи у роботі, Кроликам — позитивні зміни, а Тиграм — гармонія у житті: Східний гороскоп на тиждень із 10 по 16 лютого

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту