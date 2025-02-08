Одним ворожим штурмовиком стало менше: воїни ЗСУ знищили російський Су-25 на Торецькому напрямку
Напередодні стало відомо, що французькі «Міражі» 6 лютого разом з навченими українськими пілотами прибули до України. А сьогодні воїни 28-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) ім. Лицарів Зимового Походу знищили російський літак Су-25. Це сталося на Торецькому напрямку фронту.
Про це йдеться у повідомленні бригади у соціальній мережі.
«Воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25! Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО», — йдеться у повідомленні.
Згодом у бригаді повідомили, що було також пошкоджено ворожий гелікоптер, який прилетів на евакуацію пілота.
«Гелікоптер Мі-8 намагався евакуювати пілота, але й тут невдача — наші розрахунки FPV операторів R.V. та ББпС не дали йому це зробити. У результаті гелікоптер, кульгаючи, повернувся назад і потребує чималого ремонту. Пілот ворожого Су-25 лишився кинутий», — додали військові.
За даними Генерального штабу ЗСУ, українські воїни від початку повномасштабної війни знищили вже 369 літаків армії рф. Також ЗСУ збили 331 ворожий гелікоптер.
Зазначимо, що протягом останніх місяців у місті Торецьк Донецької області точаться важкі бої. Днями росіяни заявили про нібито захоплення міста, але у ЗСУ спростували цю інформацію.
Зокрема, речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин у коментарі ЗМІ повідомляв, що у Торецьку точаться бої у міській забудові. За його словами, окупанти переважають чисельно українські війська і продовжує так звані «м'ясні штурми».
Аналітичний проєкт DeepState також зазначав, що у Торецьку тривають бойові дії.
Нагадаємо, що вранці 8 лютого в Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог продовжує стабільно втрачати на полі бою військових та техніку. Лише минулої доби захисники вбили або серйозно поранили 1210 путінських військових, а також ліквідували 102 БПЛА різної модифікації, 95 засобів автототехніки та автоцистерн, 35 артсистем та інші види смертоносної зброї.39
Читайте нас у Facebook