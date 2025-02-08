Одним ворожим штурмовиком стало менше: воїни ЗСУ знищили російський Су-25 на Торецькому напрямку

Напередодні стало відомо, що французькі «Міражі» 6 лютого разом з навченими українськими пілотами прибули до України. А сьогодні воїни 28-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) ім. Лицарів Зимового Походу знищили російський літак Су-25. Це сталося на Торецькому напрямку фронту.

ВІДЕО ДНЯ

Про це йдеться у повідомленні бригади у соціальній мережі.

«Воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25! Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО», — йдеться у повідомленні.

Згодом у бригаді повідомили, що було також пошкоджено ворожий гелікоптер, який прилетів на евакуацію пілота.

РЕКЛАМА

«Гелікоптер Мі-8 намагався евакуювати пілота, але й тут невдача — наші розрахунки FPV операторів R.V. та ББпС не дали йому це зробити. У результаті гелікоптер, кульгаючи, повернувся назад і потребує чималого ремонту. Пілот ворожого Су-25 лишився кинутий», — додали військові.

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські воїни від початку повномасштабної війни знищили вже 369 літаків армії рф. Також ЗСУ збили 331 ворожий гелікоптер.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що протягом останніх місяців у місті Торецьк Донецької області точаться важкі бої. Днями росіяни заявили про нібито захоплення міста, але у ЗСУ спростували цю інформацію.

Зокрема, речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин у коментарі ЗМІ повідомляв, що у Торецьку точаться бої у міській забудові. За його словами, окупанти переважають чисельно українські війська і продовжує так звані «м'ясні штурми».

РЕКЛАМА

Аналітичний проєкт DeepState також зазначав, що у Торецьку тривають бойові дії.

Нагадаємо, що вранці 8 лютого в Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог продовжує стабільно втрачати на полі бою військових та техніку. Лише минулої доби захисники вбили або серйозно поранили 1210 путінських військових, а також ліквідували 102 БПЛА різної модифікації, 95 засобів автототехніки та автоцистерн, 35 артсистем та інші види смертоносної зброї.

39

Читайте нас у Facebook