Данина поваги: принц Гаррі особисто привітав українську збірну на «Іграх нескорених» (відео)

Принц Гаррі, який під час спортивних змагань «Ігри нескорених 2023» зустрічався з українським парамедиком та волонтеркою Юлією «Тайрою» Паєвською, й цього року завітав до української команди, яка наразі перебуває в Канаді.

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Відео виклали на сторінці учасників Invictus Games з України.

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«Ігри Нескорених дають нам безцінний дар — бачити ваші посмішки знову. Це найважливіше», — сказав принц Гаррі, герцог Сассекський, на урочистій Церемонії відкриття Invictus Games Vancouver Whistler 2025. Якщо ви були сьогодні з нами та дивилися пряму трансляцію, ми переконані: ви точно погодитеся з тим, що це було надзвичайно емоційно та натхненно. На відео принц Гаррі після своєї промови зміг поспілкуватися з українською збірною", — йдеться у повідомленні.

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«Ігри Нескорених» (Invictus Games) — міжнародний спортивний захід з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання, виконуючи свої військові обовʼязки. Перший такий захід відбувся 2014 року в Олімпійському парку королеви Єлизавети у Лондоні. Тоді в церемонії відкриття брали участь представники королівської родини Великобританії, у тому числі й принц Гаррі. Власне, саме він став одним із засновників цього заходу.

Цього року в заході братимуть участь 550 учасників з 25 країн. Для України ці «Ігри нескорених» вже п'яті, в них братимуть участь 35 ветеранів.

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Українська команда Invictus Games. Фото Team Ukraine

Учасники — військовослужбовці, які були поранені, травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій в російсько-українській війні з 2014 року.

Ексклюзивне інтерв'ю з членом української команди Ярославом Шарким «Снаряди летіли, земля здіймалася вгору, кулі свистіли з усіх боків. Це було пекло»: історія ветерана, який дивом врятувався на сході" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Invictus Games Vancouver Whistler 2025

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