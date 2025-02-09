Чісора із залитим кров'ю обличчям побив гренадера Валліна: відеоогляд бою суперважковаговиків

На арені Co-op Live у Манчестері відбувся боксерський поєдинок у суперважкій вазі між нев'янучим 41-річним британцем Дереком Чісорою (36 перемог, 23 з них — нокаутом, 13 поразок), який переміг вілітку 2024-го Джо Джойса, і «жертвою» Джошуа, 34-річним шульгою зі Швеції Отто Валліном (27 перемог, 15 із них — нокаутом, 3 поразки).

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Попри перевагу скандинава в зрості (197 см проти 187 см), настирливий Чісора на очах у присутніх на поєдинку Тайсона Ф'юрі, Роберто Дюрана, Джо Джойса і Ділліана Уайта з перших раундів почав бити суперника. Так, ветеран не був такий швидкий, але дуже ефективний, хоча й сам пропускав. Не здригнувся Дерек навіть тоді, коли кров заливала його обличчя після розтину над правим оком. У підсумку Чісора, до захоплення 13 тисяч уболівальників, двічі (у 9-му та 12-му раундах) відправив Валліна у нокдаун і заслужено переміг одноголосним рішенням суддів — 117:109, 116:110 та 114:112. Якщо це був прощальний бій боксера на британській землі, як стверджує сам Дерек, то це було ідеальне прощання з уболівальниками.

«Я плакав як дитина, коли приїхав на місце проведення бою, бо я люблю цей вид спорту, уболівальників, для мене це був дуже емоційний день. Було дуже важко, коли я отримав розтин, у мене заклало вуха у третьому раунді. Але я не зламався і переміг», — заявив Дерек Чісора після бою.

Тепер уродженець Зімбабве Чісора у своєму останньому, 50-му, професіональному бою має битися за пояс IBF з переможцем поєдинку між своїм співвітчизником Денієлем Дюбуа та новозеландцем Джозефом Паркером, який відбудеться 22 лютого у Саудівській Аравії. Хоча сам Дерек після перемоги над Валліном запропонував уболівальникам вибрати, у протистоянні з ким він завершить кар'єру. У рингу красувалися фото Усика, Джошуа та Дюбуа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дерек Чісора у напруженому бою програв Олександру Усику.

Фото X Boxing on TNT Sports

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