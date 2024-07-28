У головному бою вечора боксу від Queensberry Promotions на арені О2 у Лондоні у 10-раундовому поєдинку в суперважкій вазі зійшлися дворазовий претендент на титул чемпіона світу 40-річний британець Дерек Чісора (35 перемог, 23 з них — нокаутом, 13 поразок), котрий втретє програв Тайсону Ф'юрі, та його 38-річний співітчизник Джо Джойс (16 перемог, 15 з них нокаутом, 3 поразки), який раніше програвав лише китайському гренадеру Чжану Чжилею .

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«Жертва» Усика Чісора у справжній рубці згадав молоді літа і переміг фаворита одноголосним рішенням суддів, при цьому відправивши суперника в 8-му раунді в нокдаун, — 97:92, 96:94, 96:94.

Згідно з підсумковою статистикою ударів комп'ютеризованої системи Compubox віцечемпіон Олімпійських ігор Джойс завдав більше точних ударів (211 проти 192), але при цьому Чісора перевершив опонента за кількістю результативних силових «пострілів» (163 проти 151).

«Два абсолютно справжні воїни. Який бій, — не приховував свого захоплення промоутер Френк Уоррен. — Просто неймовірно. Для чудового бою потрібні двоє. Це було епічно. Я ніколи не думав, що цей поєдинок триватиме так довго. То був близький бій».

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«Яка легенда! Я вітаю тебе, ти справжній чоловік», — відправив послання в соцмережі Дереку Чісорі Тайсон Фьюрі.

До речі, Олександр Усик після перемоги над Циганським королем особисто був присутнім на бою. Українець дуже емоційно реагував на події у рингу і, на захват публіки, разом із фанатами заспівав Sweet Caroline.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дерек Чісора переміг у бою-реванші Кубрата Пулєва.

Фото РА

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