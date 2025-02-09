Трамп «проговорився», що дзвонив путіну: про що говорили

Президент США Дональд Трамп, який раніше ухилявся від прямих відповідей на запитання щодо розмов з російським диктатором путіним, заявляючи лише, що дискусії щодо завершення війни в Україні тривають, вперше визнав, що говорив з господарем кремля.

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Про своє спілкування телефоном він розповів в ексклюзивному інтерв’ю The New York Post. Втім, і цього разу він ухилився від відповіді на запитання про те, скільки контактів з москвою у нього було.

За словами Трампа, путіну «небайдужа» загибель військових на полі бою і він «хоче, щоб люди перестали вмирати». «Усі ці мертві люди. Молоді, молоді, гарні люди. Вони як ваші діти, їх два мільйони…», — заявляв американський президент та у черговий раз додавав, що війна в Україні не розпочалася би, аби він три роки тому був би президентом. Трамп знов заявив, що у нього «завжди були хороші стосунки з путіним».

Щодо плану закінчення війни, то Трамп заявив, що у нього є «конкретний план».

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Зазначаючи, що «хоче покінчити з цією клятою справою», він сказав раднику з питань національної безпеки Майку Уолцу, що треба «розпочинати зустрічі»: «Давайте розпочнемо ці зустрічі. Вони хочуть зустрітися. Кожен день гинуть люди. Гинуть молоді красиві солдати. Молодці, як мої сини. З обох боків. По всьому полі бою».

Трамп, який не є прибічником членства України в НАТО, зазначав, що хоче укласти «угоду на 500 мільйонів доларів щодо доступу до рідкоземельних мінералів і газу в Україні» в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

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Тим часом Newsweek звертає увагу на те, що після інаугурації Трамп зробив «три реверанси» в бік путіна, перший з яких — запровадження санкцій щодо судей Міжнародного кримінального суду, який свого часу виписав ордер на арешт військового злочинця володимира путіна. Другий «подарунок» господареві кремля — згортання діяльності щодо введення обмежувальних заходів у відношенні наближених до путіна олігархів — група, яка відстежувала їхню діяльність була розформована. А третій — згортання боротьби російськими кампаніями впливу на американську політику.

До речі, президент України Володимир Зеленський заявляв, що путін готується не до перемовин, а до продовження бойових дій. Адже в його планах — збільшення армії ще на 100 тисяч військових.

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Фото ТАСС

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