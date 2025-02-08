В росії планують збільшити армію ще на 100 тисяч людей: Зеленський розповів про підступні плани путіна

Всупереч розмовам про бажання звершити війну, російський диктатор володимир путін готується не до перемовин, а до продовження війни. Зокрема, ворог збільшує свою армію більш ніж на 100 тисяч військових.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

«Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України. Вони зараз збільшують свою армію ще на більш ніж 100 тисяч солдатів», — заявив президент.

Зеленський зазначив, що усі партнери повинні про це знати і повинні це бачити. Відповідну інформацію Україна готова передавати, і по лінії розвідок вже відбувається відповідна комунікація.

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Ба більше, голова української держави наголосив, що кожній країні у Європі доведеться зміцнювати оборону.

«Ми повинні разом бачити, які є загрози і які є наші інструменти протидії. Потрібне чітке розуміння: тут, у Європі, кожній країні доведеться зміцнювати оборону, і ціль у 5% ВВП на оборону не зникне з порядку денного», — сказав він.

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Також Володимир Зеленський поінформував, що сьогодні в Україні перебуває новий очільник Військового комітету НАТО. Зокрема, було обговорено підготовку до зустрічі у форматі «Рамштайн», а також президент сказав, що за даними української розвідки — ворог розвиває нові військові виробництва.

«Ми обговорили сьогодні підготовку до „Рамштайну“ та потреби нашої оборони — нашої спільної оборони. Зараз ми знаємо — наша розвідка нам доповідає, — що росіяни створюють нові дивізії, нові військові виробництва розвивають. Очевидно, буде й надалі розширюватись їхня співпраця з північною кореєю. На жаль, сучасні технології війни москва розповсюджує ще в той регіон, зокрема дронові технології», — розповів Зеленський.

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Він пояснив, що це, зокрема, і означає, що путін готується продовжувати війну.

Зазначимо, у вівторок, 12 лютого, очікується нова зустріч у форматі «Рамштайн». У ній уперше візьме участь новий міністр оборони США Піт Гегсет. Згідно з анонсом Пентагону, під час зустрічі він підтвердить прихильність президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до дипломатичного завершення війни в Україні.

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