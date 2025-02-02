Трамп назвав умову, за якої війна в Україні ніколи б не розпочалася

Президент Дональд Трамп, який висунув путіну ультиматум, не сказав, чи говорив він з президентом росії з початку свого другого терміну, але заявив, що тривають дискусії про припинення війни в Україні, пише The Hill.

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«Ми будемо говорити, — сказав Трамп на запитання журналіста про те, чи мав він розмову з путіним. - Ми говорили й будемо говорити, і я думаю, що ми, можливо, зробимо щось, що буде значним. Ми хочемо закінчити цю війну. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. І ми ведемо дискусії, так».

На уточнювальне запитання президент США відповів: «Вже говоримо, так. Ми ведемо дуже серйозні дискусії. Я просто не хочу цього говорити».

Трамп намагається чинити тиск на путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів для припинення війни. Трохи більше ніж через 48 годин після повернення до Білого дому Дональд Трамп заявив, що путін «руйнує рф війною проти Києва».

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Разом з тим держсекретар США Марко Рубіо висловив сумнів в тому, що Україна зможе перемогти росію і повернути всі захоплені території.

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