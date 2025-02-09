Понад 150 безпілотників атакували Україну в ніч проти 9 лютого: постраждали шість областей, — Повітряні сили

У ніч проти 9 лютого 2025 року росія здійснила чергову масовану атаку з повітря — ворог застосував 151 ударний БпЛА типу Shahed й безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (росія).

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В командуванні Повітряними силами ЗСУ станом на 09:00 підтвердили збиття 70-ти баражуючих боєприпасів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Ще 74 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків), два БпЛА перебувають в повітрі.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь.

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Так, на Київщині повітряна тривога тривала більше 11 годин. «Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено», — зазначили в КОВА та додали, що в Обухівському районі на території будівництва багатоповерхового будинку впали уламки збитої цілі, які пошкодили фасад недобудови. Також зафіксовані падіння уламків в інших місцях на відкритих територіях.

На Дніпропетровщині ППО знищила два ударні БпЛА ворога. «Внаслідок „шахедної“ атаки було гучно на Синельниківщині. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили», — повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

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В Сумській області внаслідок атаки баражуючих боєприпасів були пошкоджені дачний будинок та прибудинкова територія в Садівській громаді та два приватні будинки в Роменській громаді. Про це повідомив керівник ОВА Ігор Кальченко.

А на Харківщині, за інформацією керівника ОВА Олега Синєгубова, напередодні внаслідок удару БпЛА пошкоджена порожня ємкість для зберігання зерна в селищи Великий Бурлук. А в Куп'янську БпЛА типу «Молнія» була пошкоджена автівка.

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Неспокійною видалася ніч й в росії — мо рф відзвітувало про «перехват та знищення» 35 українських безпілотних літальних апаратів: 18 БпЛА — над територією Курської області; по чотири — над територією Орловської області та Краснодарського краю; по три — над територією Воронезької та Ростовської областей та по одному — над територіями Брянської, Тульської областей та тимчасово окупованим Кримом. А ранком — одного безпілотника над територією Ленінградської області рф.

Днями ЗМІ повідомляли про можливе застосування ворогом ракети «Орєшнік» з полігону в Астраханській області, яка не долетіла до України. Втім, на офіційному рівні ця інформація була спростована.

Ілюстративне фото ДСНС

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