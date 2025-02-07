«Орєшніком» — по Києву: чому це фейк

Повідомлення в ЗМІ щодо застосування росією ракети «Орєшнік» 6 лютого, яку ніби напередодні ворог спрямував по Київу, є хибними.

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Про це, зокрема, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко: «Вчора не було запуску „Орєшніка“. росія у випадку таких пусків має попереджати західних партнерів. Попередження не було, і самого запуску з подальшим „падінням ракети“ також не було».

А в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки звертають увагу на те, що публікація американського видання Forbes побудована лише на припущеннях військовослужбовця Кирила Сазонова, а не на фактичних даних.

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«Сам Сазонов у своєму дописі використав формулювання „ймовірно запустили“, „вірогідна ціль — Київ“. Це підтверджує, що реальних доказів того, що росіяни запускали „Орєшнік“ по Києву, немає. Офіційних підтверджень пуску „Орєшніка“ не було ані з українського боку, ані з боку рф», — зазначили в Центрі та додали, що росіяни часто маніпулюють темою з «Орєшніком», аби залякати українців.

Такими темами, зокрема, були публікації щодо можливого удару по Рівненській АЕС, про список «жирних» цілей для цієї ракети та про вдосконалення ядерної доктрини росії.

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«Новини» про запуск «орєшніка» по Києву лише підіграють ворогу та нагнітають паніку, тож ставтеся до подібної інформації критично", — резюмували в Центрі.

Раніше про те, що ця ракета є більшою мірою засобом залякування, а не реально грізною зброєю, говорив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005−2010 роках, генерал армії Микола Маломуж.

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Нагадаємо, що росіяни вперше застосували «Орєшнік» восени 2024 року, вдаривши по промисловій зоні у Дніпрі — ракета була запущена з Астраханської області, з полігону Капустін Яр.

Фото з відкритих джерел

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