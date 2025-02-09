Чому юристи радять зберігати паперові квитанції про оплату комуналки щонайменше п'ять років

Споживачі комунальних послуг періодично зтикаються з необхідністю надання компаніям-постачальникам додаткових документів. Наприклад, громадяни, у яких була заборгованість за газ, можуть подавати заявку на субсидію лише разом із довідкою від «Нафтогазу» про відсутність прострочених платежів.

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Наразі різноманітні довідки можна отримувати й дистанційно. А от з квитанціями про оплату комуналки можуть виникнути проблеми. Як пише видання «На пенсії», якщо у споживача виникають суперечки з постачальниками, то збережений паперовий документ може зіграти на користь громадянина. Адже цей документ може бути доказом при зверненні до суду.

Паперові квитанції можуть статися у нагоді при:

збоях в системі зберігання даних, якщо дані про оплату втрачені та відновлені некоректно чи не повністю;

зміні тарифів чи за інших обставин, що призвели до плутанини в платіжах;

помилках співробітників компаній-постачальників комунальних послуг.

Юристи радять зберігати паперові квитанції протягом п’яти років, оскільки позовна давність у подібних суперечках спливає через три роки з моменту виникнення проблемної ситуації і постачальники можуть ще «трохи розтягнути» термін розгляду справи.

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Варто знати, що суди приймають у якості доказів й електронні квитанції, якщо оплата здійснювалася через банк. Втім, все ж таки краще мати на руках паперовий документ. Наприклад, виписку з банку з печаткою установи.

Нагадаємо, що з січня цього року в Україні впровадили новий підхід до надання пільг на сплату послуг ЖКГ певним категоріям громадян. Пільги призначатимуться урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

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