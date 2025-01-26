41.75 / 42.29 43.66 / 44.38
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

В Україні змінюють правила призначення пільг на оплату комуналки: що пропонують у Кабміні

9:54 26 січня 2025
За борги за комуналку хочуть позбавляти пільг. Фото Pixabay

З 1 січня цього року в Україні впровадили новий підхід до надання пільг на сплату послуг ЖКГ певним категоріям громадян — вони отримуватимуть їх за єдиним підходом, тобто з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, чого не було раніше. Втім, цей підхід не розповсюджували на учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

А наразі Кабмін подав до Верховної Ради проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг», яким пропонується на законодавчому рівні зобов'язати отримувачів пільг спрямовувати кошти на сплату платіжок за комуналку.

Читайте також: Пільги на оплату комуналки надаватимуться за новими правилами: з'явилася важлива умова

Тим, хто не платитиме, можуть переглянути умови надання пільг або взагалі позбавити знижок.

РЕКЛАМА
Законопроєкт щодо врегулювання сплати за комуналку пільговиками зареєстровано в парламенті. Фото з сайту ВР

В пояснювальній записці зазначається, що до 1 серпня 2024 року пільговикам було надано з бюджету 17,2 млрд гривень, але вони заборгували за комуналку 732,9 млн гривень.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що раніше уряд розширив перелік осіб, які мають право на пільгову оплату комуналки.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

312

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пугачова та Галкін, фото з відкритих джерел

Сподіваються, що переїзд буде останнім: Алла Пугачова та Максим Галкін покидають Кіпр

Грошовий дощ, фото з відкритих джерел

Наближається місяць прориву: на які знаки зодіаку впаде грошовий дощ у лютому

Фінансовий гороскоп для Овнів та Козерогів на лютий-2025. Фото Pixabay

Астрологи назвали два знаки зодіаку, які зможуть розбагатіти у лютому

принц Гаррі та Меган Маркл

Меган Маркл зробила «геніальний» крок, аби захистити своїх дітей

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту