В Україні змінюють правила призначення пільг на оплату комуналки: що пропонують у Кабміні
З 1 січня цього року в Україні впровадили новий підхід до надання пільг на сплату послуг ЖКГ певним категоріям громадян — вони отримуватимуть їх за єдиним підходом, тобто з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, чого не було раніше. Втім, цей підхід не розповсюджували на учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
А наразі Кабмін подав до Верховної Ради проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг», яким пропонується на законодавчому рівні зобов'язати отримувачів пільг спрямовувати кошти на сплату платіжок за комуналку.
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Тим, хто не платитиме, можуть переглянути умови надання пільг або взагалі позбавити знижок.
В пояснювальній записці зазначається, що до 1 серпня 2024 року пільговикам було надано з бюджету 17,2 млрд гривень, але вони заборгували за комуналку 732,9 млн гривень.
Нагадаємо, що раніше уряд розширив перелік осіб, які мають право на пільгову оплату комуналки.
Фото Pixabay312
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