Боксер-чемпіон помер у 28 років через тиждень після першої поразки у кар'єрі (фото, відео)

Ексчемпіон Великобританії з боксу у другій напівлегкій вазі ірландець Джон Куні (11 перемог, 3 з них — нокаутом, 1 поразка) помер у віці 28 років через тиждень внаслідок травм, які він отримав у бою 1 лютого, повідомляє BoxingScene. Раніше у віці 45 років помер знаменитий український боксер В'ячеслав Узелков.

ВІДЕО ДНЯ

Першого дня лютого боксер із Північної Ірландії не зумів захистити в Белфасті свій титул у поєдинку з валлійцем Натаном Хауеллсом, зазнавши першої поразки на профірингу. Після бою Куні діагностували крововилив у мозок, його терміново прооперували. Лікарі тиждень боролися за життя боксера, але марно.

«З почуттям повного спустошення ми змушені оголосити, що після тижня боротьби за своє життя Джон Куні, на жаль, помер, – написав у соцмережі промоутер боксера Марк Данлоп. - Містер і місіс Куні та його наречена Еммалін хотіли б подякувати персоналу лікарні Royal Victoria Hospital у Белфасті, який невпинно працював, щоб врятувати життя Джона, і всім, хто надсилав повідомлення зі словами підтримки та молитвами. Він був улюбленим сином, братом і партнером, і нам знадобиться ціле життя, щоб забути, наскільки він був особливим. Спочивай з мирром, Джоне «Малюк» Куні».

Джон Куні та знаменитий промоутер Едді Хірн

РЕКЛАМА

Додамо, що Куні завоював титул чемпіона Великобоританії в листопаді 2023 року в Дубліні, нокаутувавши в першому раунді Ліама Гейнора.

Потім Джон провів рік поза рингом через травму руки, але повернувся, щоб перемогти танзанійця Тампелу Махарусі в жовтні 2024-го, а 1 лютого знову вийшов на ринг. Востаннє…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий боксер загинув у 35 років через шість днів після завоювання титулу чемпіона світу.

РЕКЛАМА

Фото із соцмереж

170

Читайте нас у Facebook