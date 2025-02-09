Викладача львівського університету знайшли під Києвом у критичному стані нібито після «викрадення» співробітниками ТЦК (фото)

У Львові, схоже, розгорівся черговий скандал, пов'язаний з мобілізацією. Так, на дорозі під Києвом в тяжкому стані знайшли львів'янина, якого, за твердженням його друга, «було викрадено працівниками ТЦК в районі Стрийського ринку».

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Про цю подію, яка сталася зі Степаном Більченком — старшим лаборантом кафедри ядерної фізики, який вів у студентів львівського університету Івана Франка практичні та лабораторні заняття, в соцмережі пише Владислав Кононов.

За його словами, Більченка, який йшов на роботу, військовослужбовці направили до Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП для оновлення облікових даних, але там його примусили «пройти ВЛК всього за дві години».

«Степан страждає на синдром обструктивне апное сну (ОАС), проте комісія заявила: „Якщо зараз не турбує — значить, здоровий“. Його незаконно утримували цілий день, морально тиснули, залякували, виписали повістку та змусили підписати документ, що він нібито прибув за власним викликом о 19:00», — пише друг постраждалого та додає, що Більченко «мав дві законні підстави для відстрочки».

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Те, що відбувалося надалі, невідомо, але «після експрес мобілізації і швидкої відправки під Київ його знайшов на узбіччі траси чоловік і викликав «швидку». У постраждалого діагностували набряк мозгу, перелом (основи/ного) черепа та гематоми…





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Тим часом свою версію того, що відбулося, озвучили у Львівському обласному ТЦК та СП. За інформацією військових, Степан Більченко не перебував на військовому обліку в жодному з територіальних центрів комплектування та, відповідно, не оновлював військово-облікові дані, чим порушував чинне законодавство.

«Громадянин Більченко Степан Борисович був доставлений до Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП. Пройшов військово-лікарську комісію, згідно висновку якої визнаний придатним до військової служби в Збройних Силах України. Жодних медичних, чи будь яких інших документів, які б надавали йому право на відстрочку не представив. Нагадуємо, що в освітній сфері, в якій працював громадянин Більченко, право на отримання відстрочки від військової служби мають наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь. Громадянин Більченко, який працював лаборантом, не набував самостійного права на відстрочку», — йдеться у повідомленні.

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В обласному ТЦК та СП додали, що Закон України «Про альтернативну військову службу», на який посилається товариш Більченка, в період воєнного стану не застосовується.

Військові стверджують, що 5 лютого 2025 року Степан Більченко був призваний на військову службу, а 6 лютого — доставлений до військової частини А2900 для проходження базової загально-військової підготовки.

«Закликаємо не маніпулювати цією темою і оперувати виключно фактами. Жодних протиправних дій до громадянина Більченка військовослужбовцями Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП здійснено не було», — додали в Львівському ТЦК та СП.

Нагадаємо, що останнім часом в Україні почастішали теракти, які влаштовують біля поліцейських відділков та адмінбудівель ТЦК. Здебільшого їх влаштовують завербовані росіянами шукачі «швидких» грошей, деяких з них ворожа спецслужба підриває разом із вибухівкою дистанційно. Про посилення заходів безпеки, зокрема, повідомляли в Полтавському ТЦК та СП. Інтев'ю його речника «Або ми комплектуємо підрозділи умовно мотивованими людьми, або заморожуємо війну і чекаємо наступного нападу росіян», — майор Роман Істомін" читайте на нашому сайті.

Фото зі сторінки Владислава Кононова

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