З «ручною поклажею» прохід заборонений: після низки вибухів ТЦК та СП посилюють заходи безпеки

Серія вибухів біля та в приміщеннях ТЦК України, що пролунала протягом останніх днів, змусила територіальні центри комплектування та соціальної підтримки посилити безпекові заходи.

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Так, у Полтавському обласному ТЦК та СП, як повідомив його речник Роман Істомін, зокрема, посилено контроль доступу на територію. Тож пакунки, рюкзаки, сумки, коробки тощо, з якими з’являються відвідувачі, з міркувань безпеки будуть ретельно оглядатись. Цю «ручну поклажу» радять взагалі не брати з собою при відвідуванні центрів комплектування. У випадку відмови надати речі для перевірки відвідувача не пропустять на територію ТЦК та СП.

Збільшено також з чисельність військових, що залучаються до охорони, нарощується система технічних засобів охорони.

З особовим складом рот і взводів охорони проведено додаткові інструктажі та навчання щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

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При цьому установи працюють за штатним розкладом.

«росія всіляко намагається дестабілізувати ситуацію в Україні і подає ці випадки підривів як акти прояву спротиву цивільного населення України проти ТЦК та СП.

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Раніше як «акти спротиву» російська пропаганда подавала підпали військових автомобілів. СБУ та Нацполіція вже встановили 497 осіб, які вчиняли підпали авто ЗСУ та готували теракти з вибухівкою поблизу будівель ТЦК", — йдеться у пості Полтавського ТЦК та СП.

У дописі також міститься прохання до батьків неповнолітніх дітей спілкуватися з ними на цю тему, пояснювати, як працює ворог. Адже фсб не має моральних принципів і, трапляється, для виконання своїх замовлень вербує навіть 16- і 17-річних юнаків та дівчат.

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— Попри намагання російських спецслужб посіяти ворожнечу між ТЦК та СП і цивільним населенням, ми чітко розуміємо, хто ворог і навіщо він це робить, — говорить майор Істомін. — Ми переконані, що усі терористичні акти, як, зрештою, і підпали раніше, це робота фсб. Що регулярно підтверджує Служба безпеки України.

Навіть з усією своєю військовою могутністю росіяни не можуть перемогти Україну в чесному бою, тому і вдаються до відвертого терору. Наносять удари по житлових будинках, щоб залякати українців. Б’ють по цивільній інфраструктурі, щоб позбавити наше населення благ цивілізації. Влаштовують теракти проти ТЦК, щоб транслювати думку «населення України проти ТЦК».

Цивільним громадянам, наголошує Роман Істомін, не подобається мобілізація у нинішній формі. Однак це не означає, що населення воює з ТЦК, як це подають російські пропагандисти. ТЦК та СП працюють винятково в інтересах України і проблеми з мобілізацією будуть вирішені в масштабах держави без жодного втручання країни-терористки з її варварськими методами гібридної війни.

Нагадаємо, СБУ спільно з поліцією оперативно затримала трьох молодиків віком 21 та 22 роки, які влаштували теракт у Павлограді на Дніпропетровщині. А ось 21-річному терористу, особа якого також швидко була встановлена, не пощастило. фсб викорстала хлопця «втемну», підірвавши дистанційно після того, як він зайшов у середину будівлі Рівненського ТЦК з вибухівкою. За даними СБУ, росіяни завчасно підготували ліквідацію свого агента як «зайвого» свідка теракту проти Сил оборони.

5 лютого так само загинув на місці скоєння теракту в Кам’янці-Подільському Хмельницької області молодий хлопець, який прийшов на КПП терцентру комплектування з сумкою, в якій знаходилась вибухівка.

Як наголосив перший заступник Голови СБУ Сергій Андрущенко під час брифінгу 5 лютого, «наразі немає жодного випадку, коли б ми не знайшли виконавця».

Під час брифінгу було зазначено, що виконавців для підпалів, як і у випадку з теперішніми підривами, спецслужби рф вербують через месенджери та інтернет-спільноти швидкого заробітку. На співпрацю частіше йдуть молодь або безробітні. Після чого куратори повідомляють їм локацію для вчинення теракту і місце зберігання саморобного вибухового пристрою, який готує інша група агентів.

Звісно ж, ніякого заробітку виконавці не отримують. Російські спецслужби просто використовують цих людей у своїх цілях як розхідний матеріал. Цілком імовірно, що і в Павлограді планувалась ліквідація самого виконавця, щоб не вдалося встановити інших учасників угрупування.

Підриви будівель ТЦК та інших обʼєктів — це серйозні злочини, які Кримінальний кодекс України класифікує як терористичний акт. За них передбачена сувора відповідальність — 15 років або й довічне позбавлення волі.

Між тим Служба безпеки України для зручності повідомлень про запланований теракт створила офіційний чат-бот «Спали» ФСБешника". Інформацію можна передати також за номером гарячої лінії СБУ 0−800−501−482.

Раніше у «ФАКТАХ» аналітик Сергій Фурса, коментуючи напади на співробітників ТЦК та СП в тилу, розповів, як ефективно в цьому плані спрацювала роспропаганда, та як ворогові допомогають «корисні ідіоти» в Україні.

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