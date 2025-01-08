Львівський ТЦК потрапив у скандал із «бусифікацією»: у ситуацію втрутився омбудсмен (відео)

У Львові, як нещодавно й в Одесі, співробітники ТЦК та СП застосували силу до чоловіка — відповідне відео виклали у мережу.

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На кадрах зафіксовано, які кілька військовослужбовців намагаються силоміць посадити чоловіка в «бусік», а один із них б'є його ногою.

На цей випадок відреагували у Львівському обласному ТЦК та СП, заявивши, що напередодні група оповіщення Шевченківського РТЦК та СП міста Львова на вулиці Малоголосківська «виявила громадянина України, який порушив правила ведення військового обліку та підлягав мобілізації». Чоловік не мав при собі військово-облікових документів, тож йому запропонували прослідувати до Шевченківського РТЦК та СП для проходження ВЛК та визначення ступеня придатності до військової служби.

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Військовозобов'язаний відмовився прослідувати для проходження ВЛК та «почав ображати військовослужбовців нецензурною лайкою та вдарив одного з них ліктем в обличчя». Після цього військові «застосували фізичну силу».

«Керівництво Львівського ОТЦК та СП рішуче засуджує застосування сили з боку військовослужбовців Шевченківського РТЦК та СП до вищезазначеного громадянина. Наразі за цим фактом призначене службове розслідування. Посадові особи, задіяні в конфлікті, відсторонені від виконання службових обов’язків», — йдеться у повідомленні.

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На цей випадок відреагував і омбудсмен Дмитро Лубінець, зазначивши, що відповідні звернення вже направлені в обласний ТЦК та СП та до військової служби правопорядку. У разі підтвердження застосування сили буде надісланий лист і до ДБР.

Раніше Лубінець заявляв про перевірку фактів застосування сили до чоловіка у Харкові, якого зупинили на блокпосту та забризкали газом з балончика.

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Фото — скріншот

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