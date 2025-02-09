Ziferblat їде від України на Євробачення до Швейцарії: що відомо про переможця Нацвідбору (відео)

Завершився фінальний етап відбору музикантів, які представлятимуть Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2025» у Швейцарії. Переможцем став один з фаворитів, яких раніше визначали букмекери, — хлопці з Ziferblat, які зачарували жюрі та глядачів піснею Bird of Pray.

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Як повідомляють організатори відбору, група набрала 19 балів: 9 — від журі та 10 — від глядачів, які брали участь в голосуванні. В «Дії» за переможців проголосували 362 388 українців. До речі, на піку голосування за секунду подавалися 18 тисяч запитів, у той час, як звичайне навантаження — 800−900 за секунду.

Деякі користувачі скаржилися на збій в застосунку та неможливість проголосувати, але міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що «Дія» витримала всі навантаження і що збою не було: «250 000 голосів. Все працює ідеально. Якщо у вас довго завантажується або видає помилку, можливо є проблема з інтернетом. В «Дії», до речі, є послуга «сповістити про поганий Інтернет».

Данило та Валентин Лещинські й Федір Ходаков стали переможцями Нацвідбору. Фото - suspilne.eurovision

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Пісню, яку музиканти запропонували «на суд» глядачів, називають глибоко емоційними роздумами про те, що означає бути українцем сьогодні. Твір «відображає сувору реальність життя, водночас зберігаючи надію, яка змушує битися серця».

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У травні гурт відправиться у Швейцарію. Конкурс проходитиме з 13 по 17 травня у Базелі.

Гурт Ziferblat був заснований у 2015 році братами-близнюками Данилом (соліст) та Валентином (гітарист) Лещинськими. Згодом до них приєднався Федір Ходаков (барабанщик). Перший реліз «Кіносеанс» був у 2017 році, а свій дебютний альбом «Перетворення» вони створювали ще з 2019 року.

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Нагадаємо, що гурт пробував свої сили й на відборі минулого року. Позиції музикантів були високими. Так, тоді судді віддали Ziferblat найвищі бали — 11. Другими йшли alyona alyona & Jerry Heil з 10-ма балами, але співачки виграли завдяки глядачам. Їм було віддано 11 балів, а Ziferblat — 8 баллів.

Фото — suspilne. eurovision

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