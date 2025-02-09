41.13 / 41.68 42.98 / 43.62
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Мир по телефону: експерт про те, чи зміг путін задовільнити Трампа

19:23 9 лютого 2025
Президент США Дональд Трамп та лідер Росії Володимир Путін поговорили телефоном

Стало відомо, шо Трамп поговорив із путіним телефоном. Якщо бути чесними, це далеко не перша їхня розмова після виборів, пише експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

«путін, знаючи, який Трамп нарцис, точно привітав його з перемогою ще в листопаді. Адже якщо є щось, у чому кремлівський диктатор справді розбирається, то це підлизування до сильніших за себе. Що путін хоче тягнути час — навіть не питання. Він грає свою типову гру: затягнути будь-яке рішення, зімітувати „мирні ініціативи“, підкупити кого треба і, бажано, дотягнути до нового розкладу сил. Але в нього є одна проблема — Трамп. У цього хлопця просто немає терпіння на довгі партії. Йому потрібен швидкий і грандіозний результат. А ще він, схоже, свято вірить у свою здатність домовлятися. Він бачить, що Україна демонструє готовність до переговорів і рано чи пізно усвідомить, що проблема в росіянах. Ключове питання — скільки часу це займе», — вважає він.

І тут, додає Несвітайлов, з’являється ще один цікавий момент. Угода на $ 500 мільйонів щодо доступу до рідкісноземельних мінералів України в обмін на гарантії безпеки.

«Так, саме мільйонів, він так сказав, але міг і обмовитись. Хоча, це насправді не так важливо. Головне тут інше: Трамп уперше сказав, що США можуть бути гарантом безпеки України після завершення війни. І це не просто важливо — це те, чого Київ домагався від самого початку домінування переговорного треку. Вашингтон довго уникав чітких зобов’язань, бо це означає можливість прямої конфронтації з москвою. Але якщо Зеленському таки вдалося продати цю ідею Трампу, то, можливо, він і справді „найкращий продавець в історії“, як Дональд про нього говорив. Якщо цей сигнал перетвориться на реальну стратегію, то в путіна проблеми значно більші, ніж він думає», — вважає експерт.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», Трамп зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським імовірно наступного тижня.

РЕКЛАМА

163

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Замок Пугачової і Галкіна

Чужа нерухомість не дає спокою: музичний критик Сосєдов виступив з «пропозицією» щодо підмосковного замку Пугачової

Салат із пекінської капусти

Салат із пекінської капусти: ідеальна вечеря для тих, хто слідкує за талією

Меган Маркл

Несподіваний поворот: Меган Маркл отримала новий «титул» від палацу

принц Гаррі

Принц Гаррі виїхав зі США до Канади: минуле переслідує його

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту