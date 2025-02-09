Мир по телефону: експерт про те, чи зміг путін задовільнити Трампа

Стало відомо, шо Трамп поговорив із путіним телефоном. Якщо бути чесними, це далеко не перша їхня розмова після виборів, пише експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

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«путін, знаючи, який Трамп нарцис, точно привітав його з перемогою ще в листопаді. Адже якщо є щось, у чому кремлівський диктатор справді розбирається, то це підлизування до сильніших за себе. Що путін хоче тягнути час — навіть не питання. Він грає свою типову гру: затягнути будь-яке рішення, зімітувати „мирні ініціативи“, підкупити кого треба і, бажано, дотягнути до нового розкладу сил. Але в нього є одна проблема — Трамп. У цього хлопця просто немає терпіння на довгі партії. Йому потрібен швидкий і грандіозний результат. А ще він, схоже, свято вірить у свою здатність домовлятися. Він бачить, що Україна демонструє готовність до переговорів і рано чи пізно усвідомить, що проблема в росіянах. Ключове питання — скільки часу це займе», — вважає він.

І тут, додає Несвітайлов, з’являється ще один цікавий момент. Угода на $ 500 мільйонів щодо доступу до рідкісноземельних мінералів України в обмін на гарантії безпеки.

«Так, саме мільйонів, він так сказав, але міг і обмовитись. Хоча, це насправді не так важливо. Головне тут інше: Трамп уперше сказав, що США можуть бути гарантом безпеки України після завершення війни. І це не просто важливо — це те, чого Київ домагався від самого початку домінування переговорного треку. Вашингтон довго уникав чітких зобов’язань, бо це означає можливість прямої конфронтації з москвою. Але якщо Зеленському таки вдалося продати цю ідею Трампу, то, можливо, він і справді „найкращий продавець в історії“, як Дональд про нього говорив. Якщо цей сигнал перетвориться на реальну стратегію, то в путіна проблеми значно більші, ніж він думає», — вважає експерт.

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Як писали «ФАКТИ», Трамп зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським імовірно наступного тижня.

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