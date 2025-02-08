«Так багато людей гине»: Трамп зустрінеться із Зеленським імовірно наступного тижня

Президент США Дональд Трамп, який хоче покращити переговорну позицію України, пообіцяв зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським найближчим часом.

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«Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня», — сказав Трамп у Білому домі під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісіба, трансляцію якого вів канал Fox.

Щодо місця можливої ​​зустрічі Трамп зазначив, що це може бути Вашингтон.

«Я туди не поїду», — сказав він, мабуть, маючи на увазі Київ.

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Крім того, Трамп сказав, що він, «ймовірно», також поговорить з главою кремля путіним.

«Я хочу, щоб ця війна закінчилася, зокрема, з однієї причини: так багато людей гине», — сказав Трамп про агресивну війну росії в Україні.

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Він поскаржився, що США вклали в Україну більше грошей, ніж Європа.

«І все це, звісно, впливає на Європу набагато більше, ніж на нас», — сказав він.

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Президент США також нагадав, що в Україні є рідкісні корисні копалини (аналітики зазначають, що завдяки цьому ресурсу Україні вдалося зберегти підтримку Трампа).

«Одна з речей, якої ми прагнемо з президентом Зеленським, — це безпека їхніх активів. У них є активи під землею, рідкоземельні елементи та інші речі, але в основному рідкоземельні», — сказав Трамп.

Нещодавно він прив'язав допомогу Україні до доступу до її сировини. Зеленський дав зрозуміти, що хоче висловити свою вдячність за допомогу Заходу стосовно рідкісноземельних та інших природних ресурсів.

Фото: president.gov.ua

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