Прикидались бійцями Інтернаціонального легіону та обкрадали житло заможних киян: у Києві затримали банду «домушників»

У Києві правоохоронці затримали банду, що займалася крадіжкою квартир заможних киян. Йдеться про україно-грузинську банду, члени якої видавали себе за бійців Інтернаціонального легіону.

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Про це повідомили у столичній прокуратурі.

За даними прокурорів, члени групи обирали об’єктом нападу квартири заможних людей в центрі столиці, тривалий час проводили спостереження за будинком. А коли вдома нікого не було, деактивували сигналізацію та відчиняли двері помешкання. Зловмисники навіть встановлювали власну камеру відеоспостереження в під’їзді будинку.

«За такою схемою обікрали квартиру на вулиці Круглоуніверситетській, викравши дорогі годинники, ювелірні прикраси та документи на земельну ділянку», — йдеться у повідомленні.

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Бандити пересувались містом на авто з номерами, які належать іншим автомобілям, обклеювали машини символікою ЗСУ, одягали військову форму та при перевірці документів представлялися військовослужбовцями Інтернаціонального легіону.

Вони мали фальшиві документи з вигаданими анкетними даними.

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Під час 19 обшуків у фігурантів вилучили ювелірні вироби, понад два десятки мобільних телефонів, банківські картки, трекери, камери спостереження, автомобільні номери, військову форму.

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Чотирьох учасників групи затримали. Їм повідомлено про підозри. Ще двом учасникам групи повідомлено про підозру заочно. Їх буде оголошено в розшук.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до дванадцяти років увʼязнення з конфіскацією майна.

Раніше у Києві зловили банду злодіїв, які представлялися «газівниками» та обкрадали пенсіонерів.

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