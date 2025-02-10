Вже відчуваю: Лілія Ребрик вразила зізнанням

Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка розчулила мережу відео з третьою донькою, звернулася зо своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі Лілія виклала світлини та допис про те, що вже відчуває «дихання» весни. На фото акторка позує біля водойми та посеред зеленого поля.

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«Три пʼятниці до весни, — написала Ребрик. — Але вже відчуваю її в повітрі!»

Але не всі підписники підтримали піднесений настрій Лілії та зауважили, що зима повернулася.

«Весни вже хочеться, а в нас пішли морози», — написали у відповідь.

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«Весна була всю зиму, — зауважили дописувачі. - А зараз зима починається, якраз морози хороші вдарили».

«Справжня», — поділилися враженням.

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«Лілічка, ви самі, як весна! — підтримали акторку. — З таким настроєм, з таким позитивом! Успіхів вам і гарної посмішки!«

«Мама трьох, а така тендітна, — зауважили у коментарях. — Ніжна і модна».

«Дівчата тримають в тонусі», — відповіла Лілія.

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