Тримай мою руку: дружина Віктора Павліка зворушила зверненням до маленького сина

Дружина відомого артиста Віктора Павліка блогерка Катерина Репʼяхова, яка змінила зовнішність, розчулила своїх підписників. На сторінці у соціальній мережі Катерина виклала серію новорічних світлин разом з сином Михайлом. На фото хлопчик разом з мамою в очікуванні Різдва сидять за святковим столом та запалюють свічки. Катерина не приховує, що Михайлик, якому виповнилось три роки, майже не розмовляє та займається з логопедом.

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«Тримай мою руку, поки ти маленький, а моє серце — завжди», — підписала світлини Катерина.

Підписники відреагували на фото та подякували за святковий настрій.

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«Яким теплом повіяло від ваших світлин», — написали у коментарях.

«Такі атмосферні й душевні фото, зі святами, нехай мрії збуваються», — побажали підписники.

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«Яка ніжна і душевна фотосесія! - поділилися враженнями. — Нехай синочок вас завжди радує і надихає!»

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