«Я завмерла, по тілу пройшов холод»: популярна співачка про пережите під час війни

Молода співачка зі Львова Діана Горбяк виступає під псевдонімом Sowa. Вона брала участь у Нацвідборі на конкурс «Євробачення-2023» та відома чуттєвим дуетом з Melovin. Саме він під час повномасштабного вторгнення рф подарував Діані композицію «Ми літаємо», яка вже стала хітом. В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Діана розповіла про свої страхи, небажання писати пісні та зустріч, яку не може забути.

«Ракета влучила близько до мого будинку»

— Діано, що ви відчуваєте зараз?

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— На початку великої війни було легко вірити в нашу Перемогу. Проте час спливає, а війна триває. З кожним днем вона стає дедалі більш загостреною: корупційні скандали, гинуть воїни, цивільні… Навіть найоптимістичніші серця відчувають невпевненість. Втрачається розуміння того, як ми маємо будувати майбутнє. Однак навіть у цьому тумані невизначеності ми не повинні залишати надію на краще майбутнє.

— Згадуєте своє 24 лютого?

— Як і кожен українець, я прокинулась від жахливого слова «війна». Пам’ятаю, як мама увірвалась до кімнати зі словами: «Почалась війна!». Я не могла усвідомити, що це правда. Ніколи раніше моє тіло не відчувало такого напруження. Я завмерла, по тілу пройшов холод, а голова паморочилася від страху та незнання, що робити та як діяти.

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Ми вирішили запропонувати допомогу всім, кого знаємо, та запросити їх до нас, до Львова. На початку повномасштабної війни наш дім прийняв близько десяти людей — це наші друзі з Києва, Харкова. Один з них розповідав, що, коли він їхав до вокзалу у Харкові на таксі, над машиною летіли ракети й він не знав, чи доїде до нас, чи виживе.

«Відчувала, ніби хтось відібрав моє життя»

— У Львові також було неспокійно.

— Так, одного ранку я прокинулась від того, що ракета влучила близько до мого будинку. Наступного дня батько вирішив, що ми з мамою маємо їхати за кордон. Пробули там десять днів. Відверто кажучи, для мене це були дуже важкі дні. Все здавалося сірим. Для мене було неважливо, що я в безпеці. Мене турбувало, що я не вдома. Було фізично й ментально важко прокидатись, усвідомлюючи, що я не знаходжусь в Україні та не можу займатись тим, що люблю. Коли я бачила в соціальних мережах, як зірки виступають на благодійних заходах, то заздрила, що хтось це робить, а я — ні. Відчувала, ніби у мене відібрали частину життя.

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— Чи був у вас тоді страх?

— Памʼятаю, була мить, коли цей страх виявився більш загостреним, ніж будь-коли. Це було в той день, коли ми під'їжджали до кордону з Польщею. Я подивилася на батька, його очі були сповнені відчуттями розлуки, страху перед невідомим, непередбачуваності та болю. Я ніколи не бачила його таким. Від того моменту щось у мені ніби розірвалося — прийшло розуміння, що моє життя вже ніколи не буде таким, як було.

Співачка з батьком

Ці десять днів за кордоном стали для мене нескінченними. Я не хочу згадувати цей період, бо він був сповнений морального напруження. А потім я ніби повернулася у своє тіло.

— Багато хто з музикантів не відразу знайшов у собі сили відновити творчість.

— Найбільш напруженим часом був перший тиждень великої війни. Думки не було про те, аби щось писати. Лише — як вижити, що робити далі. А через місяць я зрозуміла, що відсутність будь-якої творчості робить мене нещасною людиною. Відчуття, наче я втрачаю себе. Тому відновила заняття вокалом, а згодом почала писати пісні. Музика передавала те, на що слова були не здатні.

Одного дня я зі своїм музикантом сиділа у студії, ми ділились почуттями, спілкувались про війну, емоції. І тоді до мене прийшла фраза: «Сльози — то моя зброя». З цієї фрази почалася наша пісня. Музика стала моїм якорем, що тримав мене в ті важкі часи.

— Що тримає вас зараз?

— Сімʼя, батьки — це моє коріння та опора. Наші література, музика, мистецтво — це наче скарбниця знань. Хоча український шоубізнес може бути вимогливим і складним, я вірю, що тут є можливості для розвитку. І хочу бути його частиною.

«Єдине місце, щоб сховатися, — ванна кімната»

— Багато хто каже, що вже звик до повітряних тривог.

— Спочатку моя реакція на тривогу супроводжувалася скороченням мʼязів від хвилювання, морозом по тілу. Саме страх непередбачуваності викликав таку реакцію. Зараз на тривоги у мене немає сильної реакції, але звичка моніторити, куди летить ракета, залишається. Поряд з нашим будинком відсутні укриття, паркінг та підвали. Єдине місце для того, щоб сховатися, — ванна кімната або куточок на першому поверсі під сходами. Коли спрацьовує повітряна тривога, ми саме туди й ховаємось. Раніше там навіть стелили матрац та спали.

— Що змінила велика війна у вашому житті?

— Я зрозуміла, яке щастя — мати поряд рідних, бачити своїх батьків, жити у своєму власному будинку. Здавалося, звичні речі набули набагато більшої цінності. Розмови на кухні за горнятком чаю по вечорах з мамою стали ще вагомішими.

Війна додала в моє життя переоцінку того, що мене оточує. Стало очевидним, як важливо зберігати мову, історію та культуру. Памʼятаю, на початку війни, на одному з заходів я зустріла маленького хлопчика, який міцно тримав у руках іграшку. «Хто це у тебе в руках?» — запитала я. Він відповів з радістю: «Мій ангел-охоронець». І в цей момент в його очах були віра та любов, попри все, що він пережив через цю прокляту війну. Ця зустріч стала одним із поштовхів для занять благодійністю.

— За чим зараз найбільше сумуєте з минулого життя?

— За відчуттям безпеки. Це та невидима нитка, яка об’єднує українців. Безпека — основа для нашого емоційного та фізичного стану. Але наші реалії інші, на жаль.

— Кажуть, хоч би там що, треба уявляти собі день нашої Перемоги.

— Коли він настане, мрію провести сольний концерт у Херсоні. Я написала пісню, присвячену цьому місту, яке є таким близьким для мене, — «Дім». Це місто — рідне для мого батька. Я їздила до Херсона в дитинстві кожного літа, щоб купатися та їсти херсонські кавуни. Після нашої Перемоги відбудеться сильна переоцінка життя у багатьох українців. Звісно, будуть сльози радості та сльози смутку. Багато людей, на жаль, не дочекаються цього дня, й від цього розривається серце…

Раніше співачка Анна Добриднєва в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» розповіла, що пережила під час великої війни.

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