Зв’язок з роботодавцем втрачено через війну: як можна звільнитись

У зв'язку з повномасштабним вторгненням багато працівників втратили зв'язок зі своїми роботодавцями і опинилися в невизначеному становищі: фактично без роботи, але формально пов'язані трудовими відносинами. Як звільнитися, якщо зв'язок з роботодавцем втрачено — розповіли юристи «Юридичного порадника для ВПО», які раніше пояснювали, як стимулюють роботодавців працевлаштовувати ВПО.

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«Одним з варіантів звільнення є направлення заяви на звільнення за власним бажанням рекомендованим листом з повідомленням про вручення та описом вкладення на юридичну адресу підприємства. Якщо ж у результаті заява буде залишена без розгляду або працівник так і не отримає відповідь, доведеться звертатися до суду».

Якщо працівник має пропозицію нової роботи, а такий процес звільнення потребує часу, юристи радять працевлаштуватися на новому місці.

Якщо працівник є ВПО, яка не має можливості розірвати трудовий договір самостійно через неможливість продовжувати роботу за попереднім місцем проживання, звільнитися можна в односторонньому порядку через Центр зайнятості

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«Така можливість є в тих ВПО, які звертаються в Центр зайнятості з метою пошуку роботи, набуття статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю — простіше кажучи, звільнення можливе з одночасною реєстрацією безробітним чи таким, що шукає роботу.

Для цього ВПО повинні подати до центру зайнятості за місцем фактичного проживання заяву про звільнення на ім’я роботодавця. В той же ж день Центр зайнятості повідомляє про це роботодавця будь-якими способом комунікації, у тому числі електронним, а також місцеві органи Пенсійного фонду України та Державної податкової служби. Датою припинення трудового договору вважатиметься наступний день після подання заяви".

Непоодинокими є випадки, коли звільнитися хоче людина, яка досягла пенсійного віку. На жаль, зазначають юристи, варіант звільнення через Центр зайнятості в такому разі недоступний. Працівники пенсійного віку в такому разі можуть припинити трудові відносини із роботодавцем лише в судовому порядку.

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Раніше юристи пояснювали, що могло статися, якщо переселенці не отримали виплати.

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