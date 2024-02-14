Можна отримувати 7100 гривень щомісяця: як стимулюють роботодавців працевлаштовувати ВПО

Внутрішньо переміщені особи потребують особливої підтримки, але важливо, аби вони інтегрувалися у приймаючу громаду: віднайшли себе, влаштувалися на роботу. Тому держава заохочує до прийняття на роботу ВПО: роботодавець має можливість отримати компенсацію за працевлаштування ВПО. 30 грудня 2023 року набрали чинності зміни до законодавства, яке стосується компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО, повідомляють юристи «Юридичного порадника для ВПО». Раніше «ФАКТИ» писали, що з березня допомогу для переселенців призначатимуть по-новому.

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«Відтепер роботодавець може отримувати компенсацію витрат за працевлаштовану ВПО протягом 3-ох місяців, а якщо такий працівник є особою з інвалідністю — протягом 6-ти місяців з дня працевлаштування.

Раніше компенсацію можна було отримувати впродовж 2-ох місяців незалежно від статусу працівника.

Уточнено строки звернення роботодавця за отриманням компенсації. Так, роботодавець має звернутися за компенсацією не раніше ніж через 5 календарних днів після працевлаштування особи та не пізніше 6-ти місяців з дня працевлаштування особи.

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Раніше не було визначено граничного строку, протягом якого роботодавець може звернутися за компенсацією".

«Крім того, уточнено перелік підстав для відмови у наданні компенсації:

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непідтвердження станом на дату подання заяви факту працевлаштування особи на умовах, визначених Порядком;

відсутність станом на дату подання заяви у працевлаштованої особи довідки про взяття на облік ВПО;

отримання особою довідки про взяття на облік ВПО до 24 лютого 2022 р.;

подання роботодавцем у заяві недостовірних відомостей/ недостовірних документів, та/або підтвердження факту невідповідності роботодавця або працевлаштованої ним особи вимогам Порядку;

працевлаштування особи, за яку компенсація витрат вже була виплачена або виплачується тому або іншому роботодавцю станом на дату подання заяви;

працевлаштована особа станом на дату подання заяви не була застрахованою особою".

Юристи нагадують: компенсація витрат надається у розмірі мінімальної заробітної плати (з 1 січня 2024 — 7100 грн/міс, з 1 квітня 2024 — 8000 грн/міс), або обчисленої з неї відповідної суми у разі, коли особа, працювала неповний місяць, — щомісяця за кожну працевлаштовану ВПО, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Раніше «ФАКТИ» публікували поради юристів, як роботодавцю отримати компенсацію за нові робочі місця.

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