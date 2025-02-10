Вбивство на АЗС у Києві: підозрюваного відправлять на примусове лікування

У вересні минулого року 41-річний чоловік застрелив літнього водія просто на автозаправці в Святошинському районі міста Києва.

Понад 6 місяців тривало слідство і ось справу передали до суду. Слідство ініціює застосування до підозрюваного в умисному вбивстві чоловіка на АЗС примусових заходів медичного характеру, а саме направлення до психіатричного закладу із суворим наглядом. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

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Злочин було зафіксовано камерою відеоспостереження

Попередня судово-психіатрична експертиза, яку провели в ході досудового розслідування, підтвердила, що 41-річний чоловік, який стріляв у пенсіонера, не усвідомлював свої дії, і залишається в такому стан дотепер.

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Також встановлено, що з 2012 року він періодично проходив лікування у медичних закладах, де надають психіатричну допомогу. Втім, під час вчинення злочину він мав значний арсенал зброї, яку було вилучено правоохоронцями.

Вилучена зброя і набої

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Його дії кваліфіковано як умисне вбивство з корисливих мотивів, розбійний напад, незаконне заволодіння автомобілем, придбання, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України).

Нагадаємо, що 18 вересня 2024 року на АЗС на Кільцевій дорозі чоловік з рушницею підійшов до 65-річного пенсіонера, який збирався сісти у власний автомобіль. Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл в голову власника машини, забрав ключі від автомобіля, особисті речі та поїхав з місця злочину.

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Фото прокуратури

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