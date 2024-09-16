«Не можеш себе контролювати, не треба йти в шоу-бізнес»: мережа обурена вчинком MÉLOVIN

Популярний співак MÉLOVIN дав великий сольний концерт у Дніпрі та викликав скандал. Під час виступу артиста, одна з глядачок вирішила привернути на себе увагу і стала голосно викрикувати у бік артиста різні образливі фрази. Співак декілька разів звернувся до неї: «Вибачте, я сильно вас чую тут. Дуже сильно. Ви мені заважаєте». А коли зрозумів, що його не чують, сказав: «Іди на**й, будь ласка!»

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Глядачі підтримали співака бурхливими оплесками, і як тільки охорона вивела жінку, концерт було продовжено. Артист виклав відео з цим скандалом на своїй сторінці у соціальній мережі, доповнив його дописом.

«Майте повагу до інших, тоді і вас поважатимуть! — написав співак. — Якщо є, що розповісти — ідіть до спеціалістів, вони вислухають, допоможуть і зроблять вас щасливішими, якщо ви самі того захочете. А головне — без шкоди іншим. Всіх обійняв! Міцно! До зустрічі на концертах і памʼятайте! Не вмієш пити — не пий. А як пʼєш, то добре закусюй».

Але думки шанувальників співака з приводу його реакції розділилися.

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«Яскравий приклад коректного відстоювання своїх кордонів для всіх, завжди захоплювався Мелом, а тепер обожнюю», — написали у коментарях.

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«Він артист і має бути готовий до того, що люди є різні, але це не дає право йому так спілкуватись, — зауважила шанувальниця. — Сьогодні він послав пʼяну фанатку, а завтра це буде дівчина в червоній кофтині, бо її колір одягу його відволікає. Так не можна себе поводити. У різні часи є не завжди адекватні люди і фанати, але ти обрав цю професію і маєш бути готовий до того, що поведінка людей буде різна. Якщо ти не можеш себе контролювати, то не треба йти в шоу-бізнес. Бо наші артисти це обличчя країни — і ось це не найкращий варіант».

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Нагадаємо, нещодавно артист шокував зізнанням.

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