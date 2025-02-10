«Динамо» перемогло у спарингу данський «Есб'єрг»: відеоогляд матчу

У понеділок, 10 лютого, київське «Динамо», яке перемогло «Шкендію» з Північної Македонії (3:2), провело на зборі в Туреччині спаринг проти «Есб'єрга», який у другому за силою дивізіоні чемпіонату Данії посідає третє місце.

ВІДЕО ДНЯ

«Динамо» (Україна) — «Есб'єрг» (Данія) — 2:0

«Динамо»: Нещерет (Ігнатенко, 76), Вівчаренко (Дубінчак, 68), Дячук (Біловар, 63), Попов, Тимчик, Михайленко (Бражко, 46), Рубчинський, Кабаєв (Брагару, 68), Волошин, Ярмоленко (Шапаренко, 68), Ванат (Герреро, 63).

Голи: Ванат (25), Брагару (68).

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У товариських поєдинках, що залишилися, підопічні Олександра Шовковського зіграють зі своїм нещодавнім єврокубковим опонентом РФШ з Латвії та «Петрокубом» з Молдови (обидві зустрічі — 16 лютого). Виступи в УПЛ динамівці відновлять 23 лютого домашнім матчем з «Карпатами».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у Лізі Європи відіграло два м'ячі на полі «Галатасарая».

Фото ФК «Динамо»

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