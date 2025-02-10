Після зустрічі із минулим, яка у понеділок, 10 лютого, відбулася у декого зі знаків Зодіака, у вівторок, 11 лютого, доля обіцяє нові сюрпризи. Якими вони будуть, розповідає Главред з посиланням на індійський астрологічний сайт.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Партнерські проекти, на жаль, зараз створюють більше проблем, ніж позитиву. Ви будете невдоволені тим, що знову дозволили використати вас у своїх цілях. Втім ваш легкість і спокійний характер скоро привернуть увагу однодумців, які готові стати вашими добрими друзями. Також цього дня можна очікувати на несподіваний подарунок.

Телець

Підопічним цього земного знака зодіаку зараз особливо важливо уникати великих навантажень. Також подбайте про надійні тили — хтось може приписати собі заслугу за виконану вами роботу. І не діліться особистим з малознайомими людьми — ефект попутника цього разу спрацює не так, як ви очікували.

РЕКЛАМА

Близнюки

Ваші творчі здібності зараз на підйомі і можуть почати приности прибуток. На роботі все складається якнайкраще — навіть робота, виконана раніше, сьогодні нарешті отримає позитивний відгук. А ось власникам бізнесу зірки радять звернутися за порадою до консультантів щодо розширення свого бізнесу.

Рак

РЕКЛАМА

Зранку ви будете сповнені гарних ідей, і зроблений вибір принесе вам непогані прибутки. А ось позичати гроші в цей день навіть не ризикуйте — існує велика ймовірність, що їх ніколи не повернуть. Якщо все ж зважитеся на цей крок, письмово повідомте про термін, протягом якого позичене має повернутися.

Лев

Вам сьогодні забезпечено підтримку впливових людей, серед яких може опинитися близький родич. Один з них безкорисливо поділиться перспективною бізнес-ідеєю, яка принесе вам фінансову користь. Знайти нових друзів можна буде під час групових заходів. У вільний час увечері зірки радять подивитися романтичний фільм зі своєю другою половинкою.

Діва

Зайва відвертість сьогодні може зачепити самолюбство вашого друга/друзів. Постарайтеся згладити гострі кути своєю вродженою щирістю. День сприятливий для довгострокових інвестицій — розмістіть вільні кошти з максимальною користю для себе. І слідкуйте за дорогими вам речами — існує вірогідність їх втрати або крадіжки.

РЕКЛАМА

Терези

До цього дня ви могли відчувати психологічний тиск, адже близькі друзі та партнери ставали все більш вразливими. Але зараз усі ці скарги та образи просто розтануть, як сніжинка на долоні. Тож спокійно робіть свою роботу, не розпорошуючи думки на сторонні речі. У вільний час варто перечитати томик улюбленого автора — це дозволить подивися на себе ніби зі сторони.

Скорпіон

Будьте терплячі, аби отримати нагороду від примхливої Фортуни. Тим більше, що на роботі все складається на вашу користь. Пообіді з вами захоче зустрітися ваш старий друг. Прислухайтеся до його думки про стан ваших справ. Якщо ви дотримуєтеся його порад, вам точно пощастить. Також день сприятливий для відвідин адвоката.

Стрілець

Напруга на роботі досі виглядає надмірною, і поточні справи не залишають часу ні на родину, ні на друзів. Зверніться за допомогою до більш досвідчених колег — вони можуть вам допомогти оптимізувати робочий процес. Прийшовши нарешті додому, приділіть час близьким — можна піти з ними на прогулянку.

Козеріг

У вівторок ви матимете вдосталь часу, щоб зайнятися собою, а саме своїм здоров'ям та зовнішністю. З фінансової точки зору день буде неоднозначним: ви, звісно, зможете отримати прибуток, але це буде дуже важко. Під час спілкування з важливими людьми обережно підбирайте слова. А ось витрачати час на планування поки не варто — вас вже готові навантажити терміновою роботою.

Водолій

Ваш день позначиться змішаними емоціями, адже очікуються як здобутки, так і певні втрати. Заспокойтеся і пам’ятайте: все, що не робиться — на краще. І нехай вас не лякає знайомство з новими технологіями, яке може відбутися саме цього дня. У майбутньому вони суттєво полегшать ваш кар'єрний шлях.

Риби

Не будьте надто довірливими — перш ніж робити якісь, навіть незначні, інвестиції, перевірте автентичність потенційного партнера. Якщо ваша рішучість і впевненість будуть високими, ви впораєтеся з усім краще, ніж очікувалося. Зробіть собі подарунок — займіться увечері тим, що давно хотіли, але не дозволяли через надмірну завантаженість.

Якщо ж ви більше орієнтуєтеся на поради карт Таро, радимо ознайомитися і з їх розкладом на 11 лютого.

Фото astrosage.com/

944

Читайте нас у Facebook