Світоліна після 0:6 перемогла чемпіонку Вімблдону на престижному турнірі в Досі (відео)

Одна з найсильніших тенісисток України Еліна Світоліна (22-а в рейтингу WTA), яка дійшла до чвертьфіналу Australian Open-2025, вдало стартувала на престижному турнірі Qatar TotalEnergies Open у Досі (Катар) із призовим фондом 3 млн 655 тисяч доларів.

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У поєдинку першого кола з чемпіонкою Вімблдону-2023 Маркетою Вондроушовою (34-а) з Чехії 30-річна одеситка провалила першу партію, але все ж таки зуміла дотиснути суперницю у трьох сетах — 0:6, 6:2, 7:5.

До речі, Світоліна лише вдруге у кар'єрі виграла матч, у якому програла стартовий сет із рахунком 0:6. Вперше їй це вдалося в 2018 році в Римі, коли дотиснула росіянку Дар'ю Касаткіну.

Перший із 2021-го вихід до другого кола змагань у Досі приніс Еліні 41 600 доларів призових «брудними». Наступною суперницею Світоліної стане 5-а ракетка світу, дочка мільярдера Джессіка Пегула зі США.

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До речі, боротьбу на турнірі в Катарі продовжує і перша ракетка України Марта Костюк (21-а), яка перемогла у першому раунді туркеню Зейнеп Сомнез (94-а) — 6:3, 6:3. Далі на шляху киянки — третя у світовому рейтингу Коко Гауфф із США.

А ось Ангеліна Калініна (50-а) та Даяна Ястремська (49-а), на жаль, вже припинили виступи у Досі. Киянка програла словачці Ребеці Шрамковій (46-а) — 2:6, 3:6, а одеситка капітулювала перед американкою Пейтон Стернс (47-а) — 5:7, 3:6.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна у «чоботі» відзначила 2-річчя дочки Скай.

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Фото Jimmie48

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