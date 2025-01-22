Світоліна не пройшла до півфіналу Australian Open: скільки заробила українка у Мельбурні (відео)

Одна з найсильніших тенісисток України Еліна Світоліна (27-а в рейтингу WTA), яка перемогла раніше «нейтральну» росіянку Вероніку Кудерметову, не змогла вперше в кар'єрі пробитися до півфіналу турніру серії «Великого шолома» Australian Open із призовим фондом 56 млн євро.

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У поєдинку ¼ фіналу 30-річна одеситка програла у трьох партіях 14-й ракетці світу Медісон Кіз із США — 6:3, 3:6, 4:6. На жаль, ця невдача стала для Світоліної четвертою поспіль у протистоянні з 29-річною американкою (після двох перемог).

«Непогано для першого турніру після повернення… Продовжуємо відбудовуватись. Дякую за підтримку», — написала Світоліна у соцмережі.

Третій у кар'єрі вихід до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії (раніше українка пробивалася до вісімки найсильніших у Мельбурні в 2018 та 2019 роках) приніс Еліні, яка зібрала за роки повномасштабного вторгнення росії на допомогу Україні 1,5 млн євро, 400 тисяч євро. За підсумками турніру Світоліна повернеться до топ-25 світового рейтингу, піднявшись на 24-у позицію.

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Додамо, що півфінальні пари Australian Open-2025 сформували Медісон Кіз (США) та Іга Свьонтек (Польща, 2-а), а також Аріна Соболенко (білорусь, 1-а) і Паула Бадоса (Іспанія, 11-а).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна також обіграла в Мельбурні румунку Сорину Кирстю, американку Керолайн Доулхайд та італійку Жасмін Паоліні.

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Фото Jimmie48

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