В Україні запроваджено аварійні відключення електрики у зв'язку з комбінованою атакою росіян

У ніч проти 11 лютого росіяни завдали комбінованого удару з повітря по Україні — ворог в черговий раз застосував «шахеди», ракети морського та повітряного базування, а також балістику. Під ударом — критична інфраструктура. В Україні знов вводять графіки аварійних авідключень.

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Про швидкісні цілі, які прямували на Полтавщину, вночі повідомляли Повітряні сили ЗСУ. Так, кораблі противника, які базуються в Новоросійську, випустили ракети «Калібр», а літаки стратегічної авіації Ту-95СМ — крилаті ракети типу Х-101. Літаки залишили зону потенційних пусків лише після сьомої години ранку.

В Полтавській військовій адміністрації повідомили, що росіяни завдали удару по газовій інфраструктурі — без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району. Влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано.

А міністр енергетики Герман Галушенко додав, що з метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстренних обмежень електроенергії.

«Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки», — додав міністр.

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Керівник Центу протидії дезинформації Андрій Коваленко назвав комбіновану атаку росіян «демонстрацією путіним неповаги до озвучених сигналів команди президента США Дональда Трампа», та зауважив, що «потрібна сильна відповідь на такі дії».

Наразі повітряна атака ворога ще не відбита — у небі залишаються дрони-камікадзе, в деяких регіонах ще не скасували повітряну тривогу. До речі, в столиці цієї ночі тривога тривала шість годин.

Матеріал «Графіків не уникнути: експерти назвали причини, а також терміни та тривалість відключень електроенергії» читайте на нашому сайті.

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Фото зі сторінки Германа Галущенка

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