41.44 / 41.82 43.08 / 43.52
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Графіків не уникнути: експерти назвали причини, а також терміни та тривалість відключень електроенергії

13:42 10 лютого 2025
В Україні повертаються графіки відключення світла, фото з відкритих джерел

Вже цього тижня, з 10 лютого, в Україну можуть повернутися графіки відключень електроенергії, які триватимуть до 15 числа. Причинами цього можуть бути два негативні фактори.

Щоправда, поки що востаннє графіки аварійного відключення в Україні застосовувалися у п'ятницю, 7 лютого.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимира Омельченка, поки що відключення подачі електроенергії мали обмежений характер, але незабаром можуть стати значно масштабнішими.

Причинами цього експерт назвав зниження середньої температури й удари окупантів по енергетичній інфраструктурі. Саме ці два фактори можуть вплинути на введення не тільки аварійних відключень, а й погодинних, які можуть повернутися.

РЕКЛАМА

Втім, якщо з 17:00 до 22:00 максимально економно споживати електричну енергію, тоді, найімовірніше, планових відключень вдасться уникнути.

З Володимиром Омельченком не згоден співрозмовник «ФАКТІВ», голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. На його думку, до кінця тижня українцям не уникнути не лише аварійних, а й планових відключень електроенергії.

РЕКЛАМА

Попенко вважає, що на це впливатимуть низька температура та катастрофічно малі запаси природного газу, необхідного для виробництва електроенергії.

Зараз запас блакитного палива вже нижчий за 8% від обсягів газових сховищ, а купівля палива (100 млн кубометрів газу по 670 доларів за 1000 кубометрів), дефіцит не компенсує.

РЕКЛАМА

В результаті, наголошує Олег Попенко, вже на початку тижня українці можуть знову зіткнутися з обмеженнями електроенергії у вигляді аварійних та планових відключень, які, швидше за все, розпочнуться з 17 до 22 години.

Поки що з подібними обмеженнями, за даними Міненерго, зіткнулися лише промисловість та бізнес, але потім, упевнений експерт, прийде черга населення.

Як писали «ФАКТИ», раніше озвучені апокаліптичні сценарії про можливу відсутність світла поточної зими не підтвердилися.

348

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Замок Пугачової і Галкіна

Чужа нерухомість не дає спокою: музичний критик Сосєдов виступив з «пропозицією» щодо підмосковного замку Пугачової

Гороскоп на 10 лютого 2025 року для всіх знаків Зодіаку

Козерогам — успішне виконання завдань, Стрільцям — зустріч з колишнім коханням, а Дівам — підказки підсвідомості: гороскоп на 10 лютого

Меган Маркл

Несподіваний поворот: Меган Маркл отримала новий «титул» від палацу

Салат із пекінської капусти

Салат із пекінської капусти: ідеальна вечеря для тих, хто слідкує за талією

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту