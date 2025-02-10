Графіків не уникнути: експерти назвали причини, а також терміни та тривалість відключень електроенергії

Вже цього тижня, з 10 лютого, в Україну можуть повернутися графіки відключень електроенергії, які триватимуть до 15 числа. Причинами цього можуть бути два негативні фактори.

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Щоправда, поки що востаннє графіки аварійного відключення в Україні застосовувалися у п'ятницю, 7 лютого.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимира Омельченка, поки що відключення подачі електроенергії мали обмежений характер, але незабаром можуть стати значно масштабнішими.

Причинами цього експерт назвав зниження середньої температури й удари окупантів по енергетичній інфраструктурі. Саме ці два фактори можуть вплинути на введення не тільки аварійних відключень, а й погодинних, які можуть повернутися.

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Втім, якщо з 17:00 до 22:00 максимально економно споживати електричну енергію, тоді, найімовірніше, планових відключень вдасться уникнути.

З Володимиром Омельченком не згоден співрозмовник «ФАКТІВ», голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. На його думку, до кінця тижня українцям не уникнути не лише аварійних, а й планових відключень електроенергії.

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Попенко вважає, що на це впливатимуть низька температура та катастрофічно малі запаси природного газу, необхідного для виробництва електроенергії.

Зараз запас блакитного палива вже нижчий за 8% від обсягів газових сховищ, а купівля палива (100 млн кубометрів газу по 670 доларів за 1000 кубометрів), дефіцит не компенсує.

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В результаті, наголошує Олег Попенко, вже на початку тижня українці можуть знову зіткнутися з обмеженнями електроенергії у вигляді аварійних та планових відключень, які, швидше за все, розпочнуться з 17 до 22 години.

Поки що з подібними обмеженнями, за даними Міненерго, зіткнулися лише промисловість та бізнес, але потім, упевнений експерт, прийде черга населення.

Як писали «ФАКТИ», раніше озвучені апокаліптичні сценарії про можливу відсутність світла поточної зими не підтвердилися.

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