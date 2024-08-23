Помер знаменитий тенісист та екстренер Федерера, який пережив ампутацію ноги (фото)

У віці 59 років помер знаменитий шведський тенісист та колишній тренер легендарного Роджера Федерера Петер Лундгрен, якому торік ампутували ногу. Про це повідомили у соцмережах його діти Лукас та Джулія.

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«Спочивай з миром, тату. Один з найкращих залишив нас надто рано. Тренер, гравець, друг та батько. Він був джерелом натхнення та допомагав багатьом як на полі, так і за його межами. Враження, які він залишив, як і спогади, житимуть вічно», — написав він у емоційному повідомленні в соціальних мережах Лукас Лундгрен .

Останнім часом швед, який виграв три турніри АТР і входив до топ-25 світового рейтингу, мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Крім цукрового діабету, він також втратив ліву ногу, яку ампутували після перелому щиколотки.

Зазначимо, що Лундгрен тренував Федерера з 2000 до 2003 року, коли швейцарець виграв перший у своїй яскравій кар'єрі трофей серії «Великого шолома» — Вімблдон. Крім Роджера, Петер також працював із такими знаменитими тенісистами, як Стен Ваврінка, Марат Сафін, Марсело Ріос, Григор Димитров та Габріела Хантухова.

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Роджер Федерер, Петер Лундгрен та Стен Ваврінка

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