Після авіаудару у Золочеві на Харківщині врятували трьох людей та кота (фото, відео)
Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про черговий удар загарбників керованими авіабомбами по житловій забудові. Цього разу — у селищі Золочів Богодухівського району.
За його інформацією, удару було завдано опівдні, боєприпас влучив в житловий будинок. Наразі відомо про шістьох постраждалих, троє з яких шпиталізовані.
Серед поранених — 12-річний підліток. Втім, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, наразі відомо вже про сімох постраждалих. Трьох з них — двох жінок та чоловіка — рятувальники витягли з-під завалів приватного будинку.
Також, за даними ДСНС, пошкоджені 13 приватних будинків. Під час розбору завалів рятувальники натрапили на домашнього котика, який також був врятований.
За даними МВС, також зафіксовані влучання керованих авіабомб на околицях сіл Світличне, Березівка, Макариха та Орішанського лісу.
«Із 11:10 до 11:20 російська авіація вдарила 7-ма КАБами по Золочівській громаді. Два з них влучили по території селища Золочів. Внаслідок ударів зруйновано два приватних будинки, 11 частково пошкоджено. Постраждали 7 осіб: жінки 67, 93, 43, 68 років, двоє чоловіків 76 і 69 років, а також 12-річний хлопець. Постраждалим надано медичну допомогу, троє шпиталізовано», — пізніше уточнив Олег Синєгубов.
Ще один удар прийшовся по території агропідприємства, пошкоджено господарчі споруди, постраждалих немає.
Інші удари зафіксовані: 1 КАБ — околиці села Світлічне; 2 КАБ — поблизу села Орішанка; 1 КАБ — відкрита територія села Березівка, без постраждалих та руйнувань; 1 КАБ — відкрита територія села Макариха. Без постраждалих та руйнувань.
Нагадаємо, що днями ворог атакував Харківщину балістикою — вдарив по місту Ізюм. 4 лютого загинули чотири людини, ще близько 20 зазнали поранень. Ракетами були частково зруйновані адміністративні будівлі, пошкоджений житловий пʼятиповерховий будинок.
Фото ДСНС79
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