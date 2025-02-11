Після авіаудару у Золочеві на Харківщині врятували трьох людей та кота (фото, відео)

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про черговий удар загарбників керованими авіабомбами по житловій забудові. Цього разу — у селищі Золочів Богодухівського району.

ВІДЕО ДНЯ

За його інформацією, удару було завдано опівдні, боєприпас влучив в житловий будинок. Наразі відомо про шістьох постраждалих, троє з яких шпиталізовані.

У Золочеві постраждали семеро мирних мешканців. Фото ДСНС

Серед поранених — 12-річний підліток. Втім, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, наразі відомо вже про сімох постраждалих. Трьох з них — двох жінок та чоловіка — рятувальники витягли з-під завалів приватного будинку.

РЕКЛАМА

Також, за даними ДСНС, пошкоджені 13 приватних будинків. Під час розбору завалів рятувальники натрапили на домашнього котика, який також був врятований.

Рятувальники витягли з-під завалів трьох людей та котика. Фото ДСНС

РЕКЛАМА

За даними МВС, також зафіксовані влучання керованих авіабомб на околицях сіл Світличне, Березівка, Макариха та Орішанського лісу.

«Із 11:10 до 11:20 російська авіація вдарила 7-ма КАБами по Золочівській громаді. Два з них влучили по території селища Золочів. Внаслідок ударів зруйновано два приватних будинки, 11 частково пошкоджено. Постраждали 7 осіб: жінки 67, 93, 43, 68 років, двоє чоловіків 76 і 69 років, а також 12-річний хлопець. Постраждалим надано медичну допомогу, троє шпиталізовано», — пізніше уточнив Олег Синєгубов.

Ще один удар прийшовся по території агропідприємства, пошкоджено господарчі споруди, постраждалих немає.

Інші удари зафіксовані: 1 КАБ — околиці села Світлічне; 2 КАБ — поблизу села Орішанка; 1 КАБ — відкрита територія села Березівка, без постраждалих та руйнувань; 1 КАБ — відкрита територія села Макариха. Без постраждалих та руйнувань.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що днями ворог атакував Харківщину балістикою — вдарив по місту Ізюм. 4 лютого загинули чотири людини, ще близько 20 зазнали поранень. Ракетами були частково зруйновані адміністративні будівлі, пошкоджений житловий пʼятиповерховий будинок.

Фото ДСНС

79

Читайте нас у Facebook