«Динамо» у божевільній «перестрілці» з 6 голами поступилося по пенальті «Аталанті»: відеоогляд матчу Юнацької ліги УЄФА

У вівторок, 11 лютого, київське «Динамо» U19 не змогло пробитися до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, поступившись у турецькому Манавгаті в серії пенальті з 18 ударів своїм одноліткам з італійської «Аталанти» (в ході поєдинку підопічні Ігоря Костюка перемагали — 3:1). Нагадаємо, що перша команда «біло-синіх» також завершила виступи у єврокубках.

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Юнацька ліга УЄФА. 1/16 фіналу

«Динамо» U19 (Київ, Україна) — «Аталанта» U19 (Бергамо, Італія) — 3:3 (по пенальті — 6:7)

«Динамо»: Суркіс, Коробов (Третяк, 80), Сизонюк (Білий, 90+2), Захарченко, Губенко, Осипенко (Люсін, 80), Пейкрішвілі, Саленко, Кремчанин, Редушко (Андрейко, 75), Пономаренко.

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Голи: Камара (23, у свої ворота), Пономаренко (28), Кремчанин (45) — Бонсіньйорі (12), Даміано (63), Фіогбе (70).

Нагадаємо, що на попередніх стадіях турніру підопічні Ігоря Костюка пройшли словенський «Марибор» (1:1, 3:1), а також «2 Коррику» з Косова (5:0, 4:1).

Додамо, що ще один представник України в турнірі «Шахтар», що, до слова, поступився «Аталанті» у групі (0:3), зіграє свій поєдинок 1/16 фіналу 11 лютого (початок — о 19:00) на полі німецького «Хоффенхайма».

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Жеребкування пар 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА відбудеться у п'ятницю, 14 лютого.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що перша команда «Динамо» перемогла на зборі в Туреччині данський «Есб'єрг».

Фото ФК «Динамо»

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