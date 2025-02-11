Першу в історії України чемпіонку світу за сумо засудили за допомогу окупантам

В Україні триває боротьба з колаборантами. За публічного обвинувачення прокуратури Автономної республіки Крим та міста Севастополя колишню українську спортсменку з Криму визнано винною у пособництві державі-агресору. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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«Її заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Засуджена — колишня українська спортсменка та багаторазова чемпіонка Європи та світу із сумо, яка з 2016 року почала виступати у складі збірної рф. Прокурори в суді довели, що у 2023 році засуджена заснувала та очолила волонтерський рух у Криму. Вона проводила численні збори коштів для закупівлі дизельних генераторів, рацій, тепловізорів та інших ресурсів для військовослужбовців рф, які вели бойові дії проти України, у тому числі, у місті Бахмут. При цьому, інформацію та звіти про збори коштів „волонтерка“ поширювала у Telegram-каналі та на особистих сторінках у соціальних мережах. Засуджена неодноразово виступала у пропагандистських медіа, транслюючи проросійські наративи в інформаційний простір Криму», — йдеться у повідомленні.

В повідомленні відомства не зазначається ім’я колаборантки, але з обставин справи випливає, що йдеться саме про Давидко Ольгу Василівну. Вона є першою в історії України чемпіонкою світу по сумо у важкій вазі, чемпіонкою Європи по сумо, чемпіонкою світу та Європи з боротьби на поясах, призером чемпіонату світу по дзюдо та чеспіонату світу по самбо. Колаборантка є заслуженим мастером спорту України та кавалером ордену «За мужність» III степени.

Як писали «ФАКТИ», днями СБУ затримала російських марксистів-підпільників, які намагалися зірвати мобілізацію.

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