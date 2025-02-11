Астрологи, які раніше склали фінансовий гороскоп на тиждень із 10 по 16 лютого для всіх знаків Зодіаку, розробили прогноз на 12 лютого. Зірки радять не піддаватися чужому впливу та уникати людей, що будуть намагатися маніпулювати, пише ТСН.

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Козоріг

Козерогам варто мати на увазі, що інші люди мають право на власну думку, і брати до уваги погляд інших на речі.

Водолій

Водоліям вартоп проявити креативність при вирішенні будь-яких питань, особливо, технічних.

Риби

Рибам в цей день варто уникати спілкування. В цей день ні вони, ні їхні співрозмовники не почують один одного.

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Овен

Овнам в цей день не варто розмінюватися на дрібниці, до якої б сфери вашого життя вони не належали. Успішними будуть лише грандіозні проєкти.

Телець

На Тельців чекає конфліктний день. Сьогодні суперечки можуть виникати постійно. Їм треба буле виявляти миролюбність та доброзичливість.

Близнюки

У Близнюків можуть бути проблеми з гармонізацією внутрішнього стану. Щоб досягти гармонії треба поставити на перше місце тих, хто потребує допомоги, а не себе.

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Рак

Ракам потрібно бути обережними з новими знайомствами, адже людина, яка увійде до їхнього життя, виявиться неоднозначною.

Лев

Левам краще не братися за важливі справи, особливо якщо вони мають стосунок до кар'єрного зростання та фінансового добробуту. Є великий ризик завалити ці справи.

Діва

Дівам категорично не варто сьогодні відповідати злом на зло. «Спіраль» конфлікту може так закрутити, що вона вдарить по всіх.

Терези

Терезам варто дослухатися до свого внутрішнього голосу, а не слухати поради чужих людей. Внутрішній голос підкаже, як треба вчинити.

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Скорпіон

Скорпіонам сьогодні не варто братися за важливі справи самотужки. Досягти бажаних результатів можна буде лише в колективі компетентних людей.

Стрілець

Стрільцям сьогодні треба намагатися менше говорити, адже їхні слова можуть бути використані проти них.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких лютий буде успішним, а фахівці зі східних прогнозів склали гороскоп на тиждень із 10 по 16 лютого.

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