«Реал» у день народження Луніна на 90+2-й хвилині вирвав перемогу в команди Гвардіоли: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 11 лютого, чотирма поєдинками 1/16 фіналу відновилися баталії у футбольній Лізі чемпіонів, яку минулого сезону виграв «Реал».

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Ліга чемпіонів. 1/16 фіналу. Перші матчі

«Манчестер Сіті» (Англія) — «Реал» (Іспанія) — 2:3 (Холанд, 19, 80, з пенальті — Мбаппе, 60, Браїм Діас, 86, Беллінгем, 90+2).

Напередодні першого стикового матчу «городян» у Лізі чемпіонів проти Королівського клубу найкращий бомбардир в історії «МанСіті» Серхіо Агуеро зробив гучну заяву. «Реал» не може перемогти «Манчестер Сіті». Якщо вони переможуть «Сіті», я відріжу собі яйця", — заявив аргентинець.

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І на початку поєдинку на «Етіхад» куму Мессі, напевно, було непереливки, адже підопічні Карло Анчелотті в день народження Андрія Луніна, який залишився в запасі, цілком могли забити у ворота господарів поля кілька м'ячів. Не забили. А ось команда Гвардіоли свій шанс не прогавила, коли норвезький голеадор Холанд в 48-й раз вразив ворота суперників у Лізі чемпіонів (до речі, у Агуеро залишилося 47 точних ударів).

Щоправда, після перерви Мбаппе зумів зрівняти рахунок. Але незадовго до фінального «Сіті» заробив пенальті, і Холанд з «позначки» оформив «дубль» — 2:1. Ось тільки рано раділи вболівальники «городян»: на 86-й хвилині марокканець Браїм Діас, який вийшов на заміну, зрівняв рахунок, а на 90+2-й Беллінгем оформив Луніну чудовий подарунок на 26-річчя — 2:3. До речі, що там з яйцями Агуеро?

«Спортинг» (Португалія) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — 0:3 (Гірассі, 60, Гросс, 67, Адеємі, 82).

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«Брест» (Франція) — «ПСЖ» (Франція) — 0:3 (Вітінья, 21, з пенальті, Дембеле, 45, 66).

Парижани впевнено розгромили земляків-французів та довели свою безпрограшну серію у протистоянні з «Брестом» до 31 поєдинку (23 перемоги, 8 нічиїх). Востаннє «ПСЖ» програвав команді з Бреста 40 років тому, ще 1985-го.

«Ювентус» (Італія) — ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — 2:1 (Маккенні, 34, Мбангула, 82 — Перішич, 56).

У середу, 12 лютого, в Лізі чемпіонів зіграють: «Брюгге» (Бельгія) — «Аталанта» (Італія), «Селтик» (Шотландія) — «Баварія» (Німеччина), «Фейєноорд» (Нідерланди) — «Мілан» (Італія), «Монако» (Франція) — «Бенфіка» (Португалія).

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Поєдинки у відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 18 та 19 лютого.

Нагадаємо, що за підсумками загального турніру ЛЧ за участю 36 команд найкращі вісім клубів — «Ліверпуль» (Англія), «Барселона» (Іспанія), «Арсенал» (Англія), «Інтер» (Італія), «Атлетико» (Іспанія), «Байєр» (Німеччина), «Лілль» (Франція) та «Астон Вілла» (Англія) — пробилися до 1/8 фіналу одразу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» програв дортмундській «Боруссії» і вилетів з Ліги чемпіонів.

Фото Х ФК «Реал»

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